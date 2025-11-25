【月刊コミックゼノン2026年1月号】 11月25日発売 価格：750円

「月刊コミックゼノン2026年1月号」書影

【拡大画像へ】

コアミックスは、「月刊コミックゼノン2026年1月号」を11月25日に発売した。価格は750円。

今号の表紙は「列強戦線」。カナダ代理英雄・ダイアナの苦悩が明らかになる。

【今号のあらすじ】

「“暴走”ではなく、“ブースト”」そう言葉を放つゴフェルの視線の先には、今までとは全く違ったカナダ代理英雄・ダイアナの姿があった。ダイアナは、自分を“作った”母に見放されまいと本領を発揮する。その裏には、母と子の関係を超えた衝撃の過去があった……。

(C)タナカトモ・朝日暁音／コアミックス

巻頭カラーでは、単行本1巻が発売した「わたし今日から推しの推し！」の、これまでのあらすじを振り返る特集を掲載している。

【今号のあらすじ】

グループとしてのコンセプトを打ち出し、路上ライブを成功させた隅子たち。次なるライブに出演するには、ノルマである30人のファンを集める必要がある。宣伝のためにライブ会場周辺でビラ配りを実施するが、果たしてノルマは達成できるのか？

(C)タナカトモ・朝日暁音／コアミックス

「終末のワルキューレ」では、神々も知らない血塗られた過去が語られる。

【今号のあらすじ】

原初神・ゴルニルによって行われた“原初四至柱（ユグドラシル）”の封印は、そ の復活を恐れた他の原初神によって、知らないうちに改ざんされていた。しかし長い年月を経て、“ゴルニルの民”による伝播や、“ゴルニルの書”により、徐々に真実が明らかになっていく……。

(C)アジチカ・梅村真也・フクイタクミ／コアミックス