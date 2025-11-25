¥½¡¦¥¤¥ó¥°¥¯¡¢ºòÇ¯11·î¤ÎÆüËÜ¸ø±é¡õ¡Ø±þÅú¤»¤è1997¡Ù¤¬ÊüÁ÷·èÄê¡¡º£½µËö¤Ë¤Ï¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ò½ª¤¨¤¿´Ú¹ñ¤Î²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥½¡¦¥¤¥ó¥°¥¯¡£CS¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢ ¡Ú¥½¡¦¥¤¥ó¥°¥¯ ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û¤ÈÂê¤·¤Æ½Ð±éºîÉÊ¤òÏ¢Â³ÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ®¾§¤¹¤ë¥½¡¦¥¤¥ó¥°¥¯¡Ä2024Ç¯¤Î²£ÉÍ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò½éÊüÁ÷
¡¡30Æü¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ØHeart Cream¡ÙÌë¸ø±é¤òÊüÁ÷¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¤Ï24Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡ÎHeart UTOPIA¡Ï¡ã²£ÉÍ¸ø±é¡ä¡Ù¤È¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø±þÅú¤»¤è1997¡Ù¡Ê12Ç¯¡Ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¥½¡¦¥¤¥ó¥°¥¯ 2024 FANMEETING¡ØHeart Cream¡ÙÌë¸ø±é
¡¡ºòÇ¯7·î¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¥½¡¦¥¤¥ó¥°¥¯¤¬¼«¤é´ë²è¤ò¹Í¤¨¤¿¤â¤Î¡£MC¤Ë¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â¶¦±éÎò¤¬¤¢¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¤¡¦¥¹¥ó¥æ¥ó¤ò·Þ¤¨¡¢²Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î®¹Ô¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ìë¸ø±é¤Ë¤ÏÉáÃÊ¥²¥¹¥È¸ø±é¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥Á¥§¡¦¥Ò¥ç¥Ì¤¬½Ð±é¤·¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ë¼¡¡¹¤È³Ú¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥½¡¦¥¤¥ó¥°¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¢£¡ØSEO IN GUK JAPAN FAN CONCERT TOUR 2024¡ÎHeartUTOPIA¡Ï¡Ù¡ã²£ÉÍ¸ø±é¡ä
¡¡ÍèÇ¯1·î11Æü¡Ê¸å7¡§15¡Á¡Ë¤Ë½éÊüÁ÷¡£24Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼11¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥½¡¦¥¤¥ó¥°¥¯¤¬¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é²£ÉÍ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡24Ç¯9·î¤Ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSIGnature¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥½¡¦¥¤¥ó¥°¥¯¤¬¡¢Æ±Ç¯11·î¤ËÌ¾¸Å²°¡¢¿À¸Í¡¢²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡ØSEO IN GUK JAPAN FAN CONCERT TOUR 2024¡ÎHeartUTOPIA¡Ï¡Ù¤è¤ê¡¢11·î7Æü¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç¤Î¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤òÊüÁ÷¡£¡Ö¶õ¤Î¤«¤ª¤ê¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡ØSIGnature¡Ù¤«¤é¤Î³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´Å¤¯¥»¥¯¥·¡¼¤Ê²ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤¿¥½¡¦¥¤¥ó¥°¥¯¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡È¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡É¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤É¤Î¸òÎ®¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼11¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ë¥½¡¦¥¤¥ó¥°¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø±þÅú¤»¤è1997¡Ù
¡¡ÍèÇ¯1·î12Æü¤«¤éÁ´16ÏÃ¤ò¥Î¡¼¥«¥Ã¥ÈÊüÁ÷¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË¡¡Á°7¡§00¡Á¡Ë¡£¥½¡¦¥¤¥ó¥°¥¯¡ß¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥ó¥¸¼ç±é¤Ç¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£33ºÐ¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬³ØÀ¸»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿90Ç¯Âå¤È¡¢2012Ç¯¤Î¸½ºß¤ò¹Ô¤Íè¤·¡¢½éÎø¡¢²ÈÂ²¡¢Í§¾ð¤ÎÊª¸ì¤òÀÚ¤Ê¤¯¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤¯¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÌ´Ãæ¤Î¼ç¿Í¸ø¥·¥¦¥©¥ó¤ò¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥ó¥¸¡ÊA Pink¡Ë¤¬¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤âÈà½÷¤òÁÛ¤¤Â³¤±¤ë°ìÅÓ¤ÊÍÄ¤Ê¤¸¤ß¥æ¥ó¥¸¥§¤ò¥½¡¦¥¤¥ó¥°¥¯¤¬±é¤¸¤ë¡£
