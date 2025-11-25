映画『国宝』興行収入173.7億円を突破 『踊る大捜査線 THE MOVIE 2』を超え邦画実写歴代1位 22年ぶり“金字塔”
映画『国宝』は25日、公式Xを通じ、興行収入が173.7億円を突破し、『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（2003年公開、173.5億円）を超え、邦画実写歴代1位になったと発表した。
『国宝』（6月6日公開）は、11月24日までの公開172日間で、観客動員数1231万人 興行収入173.7億円を突破。歴代の興行収入ランキングで『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（2003年公開、173.5億円）の興行収入を超え、邦画実写第1位となった。興行通信社調べ。
22年ぶりの快挙となり、公式Xでは「日本映画において新たな金字塔を打ち立てました!!」と伝えた。
同作は、李相日監督、吉沢亮主演。黒衣として3年間歌舞伎の世界に身を置き、その体験をもとに執筆した吉田修一氏による同名小説を、実写映画化。任侠の一門に生まれながら、歌舞伎役者の家に引き取られた主人公・喜久雄が、芸の道に人生を捧げ、やがて“国宝”と称される存在になるまでの50年を描く、壮大な一代記。
喜久雄を吉沢、喜久雄の生涯のライバルとなる俊介を横浜が演じた。共演は、 高畑充希、寺島しのぶ、森七菜、三浦貴大、見上愛、黒川想矢、越山敬達、永瀬正敏、嶋田久作、宮澤エマ、中村鴈治郎／田中泯、渡辺謙。
