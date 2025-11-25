ココリコ遠藤の妻・まさみさん、懐かしいウエディング写真を公開「今年で結婚10年」
お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造（54）の妻・まさみさんが25日までに、自身のブログを更新。“いい夫婦の日”（11月22日）にちなみ、結婚10年を迎えた夫婦の思いや、軍団山本のメンバーがプロデュースしてくれたという結婚式の懐かしい写真を公開した。
【写真】「若い！」ココリコ遠藤と妻“ファーストバイト”の一枚
2015年12月に遠藤と結婚し、9歳の長男・空楽くん、7歳の次男・歌楽くんと2人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や、自宅のプール開きの様子など、日常の様子を発信している。
22日、まさみさんは「1122」と題してブログを更新。ハートの絵文字などを交えながら「今日は11月22日、いい夫婦の日」と切り出し、「いろんな夫婦がいると思いますが、我が家はめっちゃケンカします笑」と率直に告白。しかし続けて「んで、割とすぐ仲直りする笑」と仲良し夫婦らしい関係性も明かした。
さらに「軍団山本の皆さんに結婚式をやって頂いた時から今年で結婚10年」とつづり、当時のウェディングショットを公開。白いタキシード姿の遠藤と、まさみさんが大きなケーキを食べさせる“ファーストバイト”の一枚で、笑顔があふれる微笑ましい夫婦ショットとなっている。
また、「私の父が生きていたら、今年で両親は45回目の結婚記念日だったそう」としみじみ述べ、「きっとこれからもくだらないことでケンカするんだろぅなあ〜 でもそうやって夫婦続けていくんだと思う」と、10年間を経ても変わらない夫婦の形への思いをつづり、ブログを締めくくった。
