映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（12月5日公開）の公式Instagramにて、木戸大聖が撮影したJUNON（BE:FIRST）のオフショットが公開された。

【写真】木戸大聖が撮影したJUNONの不意打ちショット／共演キャストが撮影したJUNONのオフショット／JUNONが撮影した水上恒司

■木戸大聖がBE:FIRSTジュノンのオフショットを公開「不意にアーティストJUNONが出る瞬間はやっぱり恰好良い」

2025年2月から4月にかけて全編沖縄ロケで撮影された本作。同じ宿泊場所で寝食を共にしたキャスト陣には、クランクイン当日にインスタントカメラが配られたといい、Instagramでは、撮影期間中に撮り合った写真が続々と公開されている。

今回あらたに公開されたのは、風鈴高校一年生で、ワンレングスの黒髪ロングヘアがトレードマークの杉下京太郎を演じるJUNONのオフショット。待機中なのか、日陰に用意された椅子に座っているが、斜め後ろに立っている街灯が気になる様子でじっと見つめ、手まで添えている。木戸は「不意にアーティストJUNONが出る瞬間はやっぱり恰好良いです。」というコメントを残した。

木戸の視点で、JUNONのふとした瞬間を捉えた写真には、「JUNONくんふとした表情も画になるね～」「何考えてるかわからないとこも魅力」「素のロン毛じゅのんが可愛すぎる」「不意打ちショットも素敵」「たいじゅのコンビかわいすぎる～」「こんなロン毛でもカッコ良さが溢れちゃってる」「どうゆう状況ｗ」「どんな画角も絵になるオトコ」「この不思議ちゃん行動がまたきゅんです」など、多くのコメントが寄せられており、ファンを喜ばせている。

■写真：木戸大聖・中沢元紀・山下幸輝・綱啓永が撮影したBE:FIRSTジュノン

■写真：BE:FIRSTジュノンが撮影した水上恒司