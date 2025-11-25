タレントのMEGUMI（44）が24日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。男性アイドルの休日の過ごし方にツッコミを入れる場面があった。

この日はグローバルボーイズグループ「INI」後藤威尊と佐野雄大、お笑いカルテット「ぼる塾」あんりがゲスト。休みの日の過ごし方について話が及ぶと、後藤は「そうですね、もちろん基本は休みの日もジムとか行ったりするんですけど、ジムも休みの日とかはサウナに行ったりとか。あと、メンバーに、（池崎）理人ってやつがいるんですけど、理人と公園に行ったりとか」とメンバーとの休みの日の交流を明かした。

すると、MEGUMIは「大人が公園に行って何をするの？」と素朴な疑問も投げかけた。

後藤は「とりあえず緑が多いとこに行って、リフレッシュしたりとか」と説明。「この前も1日ちょっと休みがあったんで、その新潟に旅行行って、新潟の自然と人に癒されてっていう、ほんともうリフレッシュ（した）」とした。

これに、MEGUMIは「素晴らしい。メンタル的にもいいですしね」と納得。後藤が「次の日からめっちゃ頑張れますね、それがあるだけ」と笑顔を見せると、MEGUMIも「分かります。リセットになりますよね」と応じた。

さらに、佐野は「僕、めっちゃ計画立てるタイプで」と告白。「別にセカセカはしてないんですけど、でも思うように進まないと、めっちゃ気持ち悪くて。例えば、脱毛とか行ったりとか、眉毛サロンとかも行くんですよ。周期的に行かないといけなくて、ホワイトニングだったりとか。オフが早めに分かったりしたら、絶対そこで行きたくて。あらかじめ予約とか取っといたりとか。欲しいものリストとかメモしておいたりとか」と話すと、MEGUMIは「がんじがらめね。凄いね」とツッコミを入れていた。