U-17W杯で「決めて、決めて、また決める！」。オーストリア逸材の異色の経歴。12歳でサッカーの道に。その前は...全国２位の腕前
カタールで開催中のU-17ワールドカップで、際立つパフォーマンスを見せているのが、オーストリアのヨハネス・モーザーだ。
１−０で勝利した準々決勝の日本戦で決勝点をマークした17歳は、２−０で快勝を収めた準決勝のイタリア戦で２得点。世界大会で初の決勝進出を果たしたオーストリアで、ここまでの７試合で計８ゴールを記録し、得点ランキングのトップに立つ。
母国メディア『Krone』は、「決めて、決めて、また決める！」とモーザーの活躍ぶりを報道。世界一まであと一歩に迫るなかで、本人は「もちろん信じられない感覚だよ。ワールドカップで決勝に立つ。とても特別なことだ」と喜ぶ。
「オーストリアはとてもハードにプレーして、自分たちのフットボールをする時、それぞれの試合で僕たちが誰であるかを示してきた」
チームの充実ぶりを自負するアタッカーはまだ若いが、そのキャリアはある意味、異色だ。「元スキー界のスター選手」と紹介する『Krone』は、「ケルンテン州出身の彼は、スキーヤーになるところだった！ 全国選手権で２位に輝いたこともあるが、12歳の時に結局、フットボールへの道を選んだ」と明かす。
ザルツブルクの下部組織出身で、現在はオーストリア２部のリーファリングに所属するモーザー。世界の大舞台で躍動しているだけに、記事では「数々のトップクラブの注目を集めている」と伝える。
ポルトガルと相まみえる決勝戦でも、気鋭の逸材は期待に応えてみせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】イタリア戦で圧巻２発！ U-17W杯で得点ランクトップのモーザー
【動画】イタリア戦で圧巻２発！ U-17W杯で得点ランクトップのモーザー