キャンペーン：Map CameraでBLACK FRIDAYイベント開催中 対象製品の同時購入で1万ポイントプレゼントなど
シュッピン株式会社が運営するカメラ専門店「Map Camera」で、BLACK FRIDAYイベントを開催中だ。ECサイトを中心に、各種セールやキャンペーンを行っている。
指定商品の同時購入で1万ポイントプレゼント
対象のカメラボディと交換レンズを同時購入すると、最大1万円分のポイントが受け取れる。新品のほか中古製品も対象に含まれる。数量限定、先着順で受け付ける。
2点同時購入した場合は5,000ポイント、3点以上の場合は1万ポイントとなる。
対象製品は同一会計で購入する必要がある。
新品デジタルカメラ購入でSDメモリーカードをプレゼント
対象の新品デジタルカメラ（全156機種）を購入すると、128GBのSanDisk製SDメモリーカードがもらえる。数量限定での提供となる。
USE BLACK FRIDAY SALE
中古のミラーレスカメラ・交換レンズを対象に、期間限定価格で購入できるセール。期間は11月30日（日）14時59分まで。
ソニー製品対象、ポイント2倍キャンペーン
ソニー製交換レンズを購入すると、ポイントが2倍になるキャンペーン。期間は11月30日（日）14時59分まで。
買取り見積もり額アップキャンペーン
対象の新品製品を先取り、下取り交換する場合に、買取り見積もり額が最大15％アップするキャンペーン。期間は11月30日（日）14時59分まで。
お友達紹介キャンペーン
紹介された人が新規会員登録のうえ、デジタルカメラまたはレンズを購入すると、紹介した人/された人にそれぞれ1,000ポイントをプレゼントする。
さらに、2名以上を紹介すると獲得ポイントが2倍になる。
対象期間は2026年1月31日（土）14時59分まで。
DJI製品が最大30％OFFに
DJIの対象製品が最大30％OFFで購入できる。期間は12月1日（月）23時59分まで。
例えば「Osmo Pocket 3 Creator コンボ」は、通常9万8,881円のところ、7万9,062円となっている。
Insta360期間限定セール
Insta360の対象の新品製品を特別価格で購入できる。期間は2026年1月14日（水）23時59分まで。
360°カメラ「Insta360 X5 エッセンシャルバンドル」は、通常10万1,800円のところ、8万1,400円で購入できる。
Thypoch期間限定セール
Thypochブランドの交換レンズを対象としたセール。期間は12月3日（水）23時59分まで。