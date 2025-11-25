シュッピン株式会社が運営するカメラ専門店「Map Camera」で、BLACK FRIDAYイベントを開催中だ。ECサイトを中心に、各種セールやキャンペーンを行っている。

指定商品の同時購入で1万ポイントプレゼント

対象のカメラボディと交換レンズを同時購入すると、最大1万円分のポイントが受け取れる。新品のほか中古製品も対象に含まれる。数量限定、先着順で受け付ける。

2点同時購入した場合は5,000ポイント、3点以上の場合は1万ポイントとなる。

対象製品は同一会計で購入する必要がある。

新品デジタルカメラ購入でSDメモリーカードをプレゼント

対象の新品デジタルカメラ（全156機種）を購入すると、128GBのSanDisk製SDメモリーカードがもらえる。数量限定での提供となる。

USE BLACK FRIDAY SALE

中古のミラーレスカメラ・交換レンズを対象に、期間限定価格で購入できるセール。期間は11月30日（日）14時59分まで。

ソニー製品対象、ポイント2倍キャンペーン

ソニー製交換レンズを購入すると、ポイントが2倍になるキャンペーン。期間は11月30日（日）14時59分まで。

買取り見積もり額アップキャンペーン

対象の新品製品を先取り、下取り交換する場合に、買取り見積もり額が最大15％アップするキャンペーン。期間は11月30日（日）14時59分まで。

お友達紹介キャンペーン

紹介された人が新規会員登録のうえ、デジタルカメラまたはレンズを購入すると、紹介した人/された人にそれぞれ1,000ポイントをプレゼントする。

さらに、2名以上を紹介すると獲得ポイントが2倍になる。

対象期間は2026年1月31日（土）14時59分まで。

DJI製品が最大30％OFFに

DJIの対象製品が最大30％OFFで購入できる。期間は12月1日（月）23時59分まで。

例えば「Osmo Pocket 3 Creator コンボ」は、通常9万8,881円のところ、7万9,062円となっている。

Insta360期間限定セール

Insta360の対象の新品製品を特別価格で購入できる。期間は2026年1月14日（水）23時59分まで。

360°カメラ「Insta360 X5 エッセンシャルバンドル」は、通常10万1,800円のところ、8万1,400円で購入できる。

Thypoch期間限定セール

Thypochブランドの交換レンズを対象としたセール。期間は12月3日（水）23時59分まで。