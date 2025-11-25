巨人・阿部監督 (C)Kyodo News

　巨人は25日、2026年の春季キャンプ日程を発表した。

【一軍】

▼ 宮崎キャンプ 宮崎市

・ひなた宮崎県総合運動公園「ひなたサンマリンスタジアム」ほか

2月１日(日)〜2月12日(木)

休養日：4日、9日（13日は那覇への移動日）

▼ 那覇キャンプ 那覇市

・奥武山総合運動場「沖縄セルラースタジアム那覇」ほか

2月14日(土)〜3月1日(日)

休養日：18日、24日

【二軍】

▼ 宮崎キャンプ 宮崎市

・ひなた宮崎県総合運動公園「ひなたひむかスタジアム」ほか

2月1日(日)〜3月1日(日)

休養日：4日、9日、13日、18日、24日

二軍はキャンプ打ち上げ後の翌2日から「2026ワールドベースボールクラシック™ 東京プール presented by ディップ 強化試合」に出場。

3月2日（月）18時〜チェコ代表（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

3月3日（火）11時〜オーストラリア代表（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

【三軍】

▼ 都城キャンプ 宮崎県都城市

・高城運動公園野球場ほか

2月１日(日)〜2月27日(金)

休養日：4日、9日、13日、18日、24日