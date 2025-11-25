巨人、2026年の春季キャンプ日程を発表！
巨人は25日、2026年の春季キャンプ日程を発表した。
【一軍】
▼ 宮崎キャンプ 宮崎市
・ひなた宮崎県総合運動公園「ひなたサンマリンスタジアム」ほか
2月１日(日)〜2月12日(木)
休養日：4日、9日（13日は那覇への移動日）
▼ 那覇キャンプ 那覇市
・奥武山総合運動場「沖縄セルラースタジアム那覇」ほか
2月14日(土)〜3月1日(日)
休養日：18日、24日
【二軍】
▼ 宮崎キャンプ 宮崎市
・ひなた宮崎県総合運動公園「ひなたひむかスタジアム」ほか
2月1日(日)〜3月1日(日)
休養日：4日、9日、13日、18日、24日
二軍はキャンプ打ち上げ後の翌2日から「2026ワールドベースボールクラシック™ 東京プール presented by ディップ 強化試合」に出場。
3月2日（月）18時〜チェコ代表（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）
3月3日（火）11時〜オーストラリア代表（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）
【三軍】
▼ 都城キャンプ 宮崎県都城市
・高城運動公園野球場ほか
2月１日(日)〜2月27日(金)
休養日：4日、9日、13日、18日、24日