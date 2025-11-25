NHK『うたコン』で「わたしの原点の歌 in福岡」を放送！出演は、藤井フミヤ、BE:FIRST、氷川きよし、海援隊、森高千里 他

12月2日19時57分より放送の、NHK『うたコン』が「わたしの原点の歌」をテーマに福岡から放送される。出演は、梅谷心愛、海援隊、BE:FIRST、氷川きよし、藤井フミヤ、前川清、森口博子、森高千里。司会は、谷原章介と石橋亜紗アナウンサーが務める。

■今田美桜からスペシャルメッセージも！

まずは、藤井フミヤが名曲「TRUE LOVE」を、そして氷川きよしがデビュー曲「箱根八里の半次郎」を披露。さらに、森高千里が「この街」を、前川清が「長崎は今日も雨だった」を歌唱する。

そして、今回の会場“福岡市民ホール”があるエリアで結成されたのが海援隊。原点の場所で「思えば遠くへ来たもんだ」を披露する。

これまでのNHK紅白歌合戦を振り返る「プレイバック紅白」では、1991年の第42回を特集。この回に初出場した森口博子が、今なお多くの人に愛される名曲「ETERNAL WIND ～ほほえみは光る風の中～」を地元で歌い上げる。

番組後半では、藤井フミヤがチェッカーズの大ヒット曲「夜明けのブレス」、BE:FIRSTがジャクソン5のリメイクカバー曲「I Want You Back」、福岡出身の現役高校生歌手・梅谷心愛が美空ひばりの名曲「悲しき口笛」を披露。

そして氷川きよしは、松本隆が作詞を手掛けた「白睡蓮」を歌唱。

また、2025年の『NHK紅白歌合戦』で司会を務める福岡出身の今田美桜からスペシャルメッセージも。ぜひ、番組をチェックしよう。

■番組情報

NHK総合『うたコン』

12/02（火）19:57～20:42

※NHK ONE（新NHKプラス）にてインターネットでの同時配信／見逃し配信あり

※福岡市民ホールにて収録

司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー

出演：梅谷心愛、海援隊、BE:FIRST、氷川きよし、藤井フミヤ、前川清、森口博子、森高千里

VTR出演：今田美桜

■曲順

藤井フミヤ「TRUE LOVE」

氷川きよし「箱根八里の半次郎」

森高千里「この街」

前川清「長崎は今日も雨だった」

海援隊「思えば遠くへ来たもんだ」

森口博子「ETERNAL WIND ～ほほえみは光る風の中～」

藤井フミヤ「夜明けのブレス」

BE:FIRST「I Want You Back」

梅谷心愛「悲しき口笛」（原曲：美空ひばり）

氷川きよし「白睡蓮」

■関連リンク

『うたコン』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/utacon/ts/1J9MXY5QX2/