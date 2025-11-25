大橋ジムで会見

ボクシングのWBC世界バンタム級王者・井上拓真（大橋）が25日、那須川天心（帝拳）との同級王座決定戦12回戦から一夜明け、横浜市内の所属ジムで会見した。前夜は3-0（116-112×2、117-111）で判定勝ち。格闘技戦績無敗を続けてきた“神童”に初黒星をつけ、約13か月ぶりの再起戦で王座返り咲きに成功した。会見では「朝の生出演があり一睡もしていません」と喜びの胸中を明かした。

前夜の試合で井上は序盤、那須川に主導権を握られるも、3回と4回にボディー、右フックを当てた。4回終了時点では、ジャッジ3者が38-38とする互角の展開が繰り広げられたが、7回に左右のアッパーをヒット。那須川の顔を跳ね上げた。8回終了時点で2-0とリードすると、前に出てくる那須川をいなしてカウンター。「拓真」と「天心」コールが響く中、決着は判定に。終了のゴングを聞くと勝利を確信。リングコーナーに上がって、喜びを爆発させた。結果は3-0の完勝を収めた。

一夜明け、会見に臨んだ井上は「朝の生出演があり一睡もしていません」とコメント。那須川撃破で、大きな反響があったことを窺わせつつ「ベルトをいただいたというよりは天心選手に勝てたということが嬉しい」と喜びを語った。

試合を振り返り、「本当に作戦通り、作戦にはまった」と井上。表情には充実感が浮かんだ。会見に同席した父親の真吾トレーナーからは「勇気と覚悟を…気持ちをもって戦ってくれた。よく頑張った。嬉しいです」と労われ、今後については「自分としては盛り上がるカードをやっていきたい。どんな相手でも会長から話があれば…」と意欲を見せた。

井上は2013年にプロデビュー。15年に東洋太平洋スーパーフライ級王座を獲得し、23年4月にWBA世界バンタム級王座に就いた。2度の防衛に成功するも、24年10月に現WBA世界同級王者・堤聖也（角海老宝石）に敗れ、王座から陥落した。引退をするか悩んだ末に現役続行を選んだ。那須川との一戦は13か月ぶりの再起戦だった。兄は世界スーパーバンタム級4団体統一王者・尚弥（大橋）。

那須川はキックボクシング、総合格闘技で合わせて47戦全勝。2023年4月にボクシングデビューし、今試合は転向8戦目。ここまで格闘技キャリアは54戦無敗だった。



