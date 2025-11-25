13時の日経平均は48円安の4万8577円、ＳＢＧが348.96円押し下げ 13時の日経平均は48円安の4万8577円、ＳＢＧが348.96円押し下げ

25日13時現在の日経平均株価は前週末比48.34円（-0.10％）安の4万8577.54円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は634、値下がりは925、変わらずは48と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は348.96円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ＫＤＤＩ <9433>が27.68円、ソニーＧ <6758>が20.06円、コナミＧ <9766>が13.54円、任天堂 <7974>が7.69円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を155.09円押し上げている。次いで東エレク <8035>が100.28円、ファストリ <9983>が84.23円、ＴＤＫ <6762>が21.81円、リクルート <6098>が16.04円と続く。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、医薬品、パルプ・紙、不動産と続く。値下がり上位には情報・通信、保険、空運が並んでいる。



※13時0分12秒時点



株探ニュース

