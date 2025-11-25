『グリーン』がセンス抜群！【UNIQLO：C】大人の冬に♡「おすすめアイテム」

冬コーデにちょっとしたアクセントを加えたいなら、グリーンのアイテムを選択肢に入れてみて。【UNIQLO：C（ユニクロ シー）】なら、派手になりすぎず大人が品よくまとえる“絶妙グリーン”がきっと見つかります。少し深みのあるトーンは合わせる色を選ばず、冬素材ともすんなり馴染む懐の深さが魅力。ラフに使えるパーカーから、着るだけでエレガントに映えるスカートまで、好みの雰囲気で選べるラインナップをご紹介します。

深さを感じるダークグリーンがオシャレ

【ユニクロ】「スウェットオーバーサイズプルパーカ」＜ダークグリーン＞\3,990（税込）

編集部がまず一番に注目したおすすめアイテムは、オーバーサイズのプルパーカ。シンプルなアイテムだからこそ、グリーンのおしゃれな色味がセンスを引き立ててくれそうです。ビビッドではない深めグリーンで、派手見えせず大人っぽくまとまるのも好ポイント。ゆるっとしたシルエットを生かして、スカートで女性らしく寄せても、ワイドパンツで抜け感のあるスタイルに仕上げてもサマになる便利さが魅力です。

バイカラー × プリーツの立体デザインで華やぐ

【ユニクロ】「プリーツロングスカート」＜グリーン＞\4,990（税込）

歩くたびに美しく揺れるプリーツに、バイカラー切り替えを効かせた特別感のある1枚。立体的なシルエットがコーデに奥行きを生み、シンプルなトップスを合わせるだけで華やかさがアップします。深めグリーングリーンとブルーのコントラストも絶妙で、モノトーンアイテムに合わせて差し色感覚で楽しむのもおすすめ。ボリュームの出過ぎないシルエットだから、厚手セーターやウールのコートなど冬素材とのコーディネートも楽しめます。

