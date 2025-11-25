結婚前提の彼氏の実家に挨拶に行ったら「その日のうちに電話で別れを告げられた」　ショックで1ヶ月寝込んだ女性【衝撃エピソード再配信】

キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は、結婚前提の彼氏による理不尽な裏切りエピソードをお送りする。

親挨拶の当日に突然の別れとLINEブロック。ショックで「一か月間寝込みました」という30代女性が、後に知ったのは彼が“とうの昔に結婚していた”という事実。二股疑惑も漂う、身勝手すぎる顛末とは――。

※※※※

恋人に裏切られた経験がある人は多いのではないだろうか。東京都の30代女性（医療・福祉・介護／年収800万円）は、27歳の時に付き合っていた男性にとんでもない裏切りを受けたという。（文：草茅葉菜）

「その日から、あまりのショックで有休期間の一か月間寝込みました」

女性はとある男性と結婚を前提とした交際をしていた。付き合って一年経ち、ようやく相手の両親に挨拶に行くと

「彼からその日のうちに電話で『別れてほしい』と連絡があった」

というのだ。びっくりして理由を聞いても教えてもらえず、電話を切られてしまった。そしてLINEもブロックされ完全に音信不通となってしまったという。女性は

「彼のすすめもあり転職をしたばかりで、ちょうど有休消化中だったのですが、その日から、あまりのショックで有休期間の一か月間寝込みました」

とかなりメンタルが落ちてしまったようだ。その後必死で婚活し、なんとか29歳で結婚したと綴る女性。Facebookのステータスを既婚に更新しようしたところ……。

「裏切ってきた彼はとうの昔に結婚していました…まさか二股？とは思うものの、連絡もできないので真実は分かりません」

なんとも不思議な結末である。

※キャリコネニュースでは「恋人に裏切られたことがある人」をテーマにアンケートを実施しています。回答はこちらから https://questant.jp/q/ENDBH7Q6