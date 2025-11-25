ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ネクタイにも使われる織り地を使用した、ディズニーデザイン「織り柄が美しいジャカード素材のがばっと開くポーチ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「織り柄が美しいジャカード素材のがばっと開くポーチ」

© Disney

価格：3,990円（税込）

サイズ：約18×7.5×7cm

素材：ポリエステル

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

メイクアイテムや文房具を入れるのに便利なポーチ。

光沢のある織り糸を用いて繊細な柄を表現しています！

しっかりとした底材入りで大きく開くので中身が一目瞭然◎

使い勝手が良く、大人っぽいデザインなのも魅力的です。

全部で4種類のデザインがラインナップ。

クラシック・プー

「クラシック・プー」柄のポーチ。

深みのあるグリーンが上品で素敵☆

一面には額縁風アートで、「くまのプーさん」やお友達「ピグレット」の姿がデザインされています。

ベル

『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」デザインのポーチ。

パープル×ゴールドの色使いがとってもオシャレ！

また総柄風アートで、たくさんのバラに囲まれた「ベル」や、本、ロゴなどが描かれています。

「ベル」はシルエットで表現☆

ふしぎの国のアリス

『ふしぎの国のアリス』デザインのポーチ。

全体的に、ブルーにピンクがアクセントのかわいいテイストに仕上げられています。

一面には「アリス」や「チェシャ猫」、それからお花、トランプのマーク、ティーポットなど劇中に登場するキーアイテムもたくさん！

ミッキーモチーフ

「ミッキーモチーフ」デザインのポーチ。

グレーが基調のシックな色合いで世代問わず使いやすそう☆

さらに流れるように描かれた楽譜や、ミッキーモチーフの音符、楽器や星のアートが目をひきます！

＜オープン時＞

開閉はファスナーで、内側にはファスナーポケット付き。

そして生地には、ネクタイにも使用する織り地が使用されています。

がばっと大きく開くので、中身が見やすく、出し入れもスムーズにできます。

高級感もあってプレゼントにもぴったり！

ネクタイにも使われる織り地を使用した、ディズニーデザイン「織り柄が美しいジャカード素材のがばっと開くポーチ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

