ベルやアリスなど大人かわいい4種類！ベルメゾン ディズニー「織り柄が美しいジャカード素材のがばっと開くポーチ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ネクタイにも使われる織り地を使用した、ディズニーデザイン「織り柄が美しいジャカード素材のがばっと開くポーチ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「織り柄が美しいジャカード素材のがばっと開くポーチ」
© Disney
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
価格：3,990円（税込）
サイズ：約18×7.5×7cm
素材：ポリエステル
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
メイクアイテムや文房具を入れるのに便利なポーチ。
光沢のある織り糸を用いて繊細な柄を表現しています！
しっかりとした底材入りで大きく開くので中身が一目瞭然◎
使い勝手が良く、大人っぽいデザインなのも魅力的です。
全部で4種類のデザインがラインナップ。
クラシック・プー
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
「クラシック・プー」柄のポーチ。
深みのあるグリーンが上品で素敵☆
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
一面には額縁風アートで、「くまのプーさん」やお友達「ピグレット」の姿がデザインされています。
ベル
© Disney
『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」デザインのポーチ。
パープル×ゴールドの色使いがとってもオシャレ！
© Disney
また総柄風アートで、たくさんのバラに囲まれた「ベル」や、本、ロゴなどが描かれています。
「ベル」はシルエットで表現☆
ふしぎの国のアリス
© Disney
『ふしぎの国のアリス』デザインのポーチ。
全体的に、ブルーにピンクがアクセントのかわいいテイストに仕上げられています。
© Disney
一面には「アリス」や「チェシャ猫」、それからお花、トランプのマーク、ティーポットなど劇中に登場するキーアイテムもたくさん！
ミッキーモチーフ
© Disney
「ミッキーモチーフ」デザインのポーチ。
グレーが基調のシックな色合いで世代問わず使いやすそう☆
© Disney
さらに流れるように描かれた楽譜や、ミッキーモチーフの音符、楽器や星のアートが目をひきます！
© Disney
＜オープン時＞
開閉はファスナーで、内側にはファスナーポケット付き。
そして生地には、ネクタイにも使用する織り地が使用されています。
© Disney
がばっと大きく開くので、中身が見やすく、出し入れもスムーズにできます。
高級感もあってプレゼントにもぴったり！
ネクタイにも使われる織り地を使用した、ディズニーデザイン「織り柄が美しいジャカード素材のがばっと開くポーチ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
