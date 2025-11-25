きょう予約開始【福袋2026】モスバーガーカラーのマイメロディ＆クロミが登場 実用的アイテムが入ったお得なセット
モスバーガーを展開するモスフードサービスは、12月30日から全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）にて、サンリオの大人気キャラクター「マイメロディ」＆「クロミ」とコラボレーションしたグッズと、販売額相当のお食事補助券が入った「2026モス福袋」（5000円）を数量限定で販売する。また、11月25日午後3時〜12月24日の間、WEBでの事前予約を受け付ける。
【写真】マイメロかクロミか…選べる「フェイスポーチ付きエコバッグ」
同店では、マイメロディが 50周年、クロミが20周年を迎えた2025年のアニバーサリーイヤーに合わせて、11月12日からコラボレーション企画を実施。その第2弾となる「2026モス福袋」は「一緒なら、もっとずっとかわいい」をテーマに、モスバーガーのロゴと「マイメロディ＆クロミ」のオリジナル描き起こしデザインを使用した特別な仕様となっている。「お食事補助券※5000円相当（500円×10枚綴り）」も一緒に、オリジナルデザインの専用袋に入れて提供される。
「2026モス福袋」でしか手に入らないオリジナルグッズは、ネット特別予約の段階で希望の種類を選択できる点が大きな特徴で、日常的に使える雑貨を中心に3アイテムが入っている。グッズは、マイメロディまたはクロミのフェイス型ポーチに収納できる「フェイスポーチ付きエコバッグ」（予約時にどちらか1種を選択）、モスバーガーオリジナルデザイン入りの大小「メラミンプレート（2枚セット）」、そして表裏でデザインが違うコンパクトな「サテンポーチ」。周年コピー「一緒なら、もっとずっとかわいい」をテーマに、マイメロディ＆クロミの魅力が詰まったアイテムを用意した。さらに、販売価格相当のお食事補助券も入っており、かわいくてお得なセットとなっている。
