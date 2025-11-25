目黒蓮、人生の分岐点になった先輩の言葉を明かす「目黒だけバックダンサーみたいだったって言われて」

２４日にＴＢＳ系バラエティー番組「ウルトラタクシー」（月曜・午後９時）が放送され、俳優・木村拓哉と「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」の目黒蓮が本音トークを展開した。

同番組は、映画「ＴＯＫＹＯタクシー」（山田洋次監督）でタクシー運転手役を演じる木村が、番組でもタクシー運転手になってゲストを目的地まで送り届け、夢をかなえるという企画。ゴルフ場で初心者の目黒に木村が熱血指導などし、最後に向かった町中華店で、ビールを飲みながら語り合った。

「人生の分岐点は？」とのテーマになり、目黒は、先輩に言われたある言葉を挙げた。「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」加入以前に所属していたグループ時代の話で「そのグループでライブをしていたんですけど、それを見に来てくださったある先輩から、見終わった後に裏で『目黒だけバックダンサーみたいだった』って言われたんですよ」と明かした。

「僕はどこか『分かります』っていう…どこかで感じていた部分で、それをズカッって言われた。悔しさもふつふつと湧いて」と続けると、木村が「そんなこと、誰が言ったの？」とたずねた。

これに目黒は「まだ、どこにも言ってない。これは自分が今後もっと先で色々なものを残せる人になった時に、感謝の気持ちを込めて言おうかなと思って、まだどこでも言ってないんですけど」と返していた。