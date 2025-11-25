『ズートピア』の推しキャラのフレームと写真が撮れる！ベルメゾン ディズニー「2WAY仕様のフォトフレーム風アクリルキーホルダー」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、推しキャラ入りのフレームと一緒に写真を撮ることができる、ディズニーデザイン「2WAY仕様のフォトフレーム風アクリルキーホルダー」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「2WAY仕様のフォトフレーム風アクリルキーホルダー」ズートピア
© Disney
価格：1,690円（税込）
完成サイズ（組み立て時）：幅約10､奥行約2､高さ約11cm
セット内容：（各柄）スタンド部：2個、台座部：1個
主材：アクリル樹脂
※絵柄部分の裏面は白無地です
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
『ズートピア』の人気キャラクターをフォトフレーム風にデザインしたキーホルダー。
上部にボールチェーンが付いているので、バッグなどに付けて持ち歩くのもオススメです◎
大きめサイズなので持ち歩く際も存在感バツグン！
撮りたいときにサッと取り出して、好きなキャラクター入りの写真撮影が楽しめます。
デザインは全部で3種類がラインナップ。
ダウンタウン（ニック＆ジュディ＆クロウハウザー）
© Disney
ダウンタウンの街並みが背景になったアクリルキーホルダー。
スマートフォンで写真を撮っている「クロウハウザー」の楽しそうな表情に注目です。
笑顔の「ジュディ・ホップス」に、スマートフォンを操作している「ニック・ワイルド」の姿も☆
DMV（ニック＆ジュディ＆フラッシュ）
© Disney
劇中でもお馴染みの免許センター「DMV」が背景にデザインされたアクリルキーホルダー。
のんびりとしている「DMV」の職員「フラッシュ」と、一生懸命走っている躍動感たっぷりな「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」
アクリルキーホルダーの中で、劇中のワンシーンが蘇ります！
ツンドラ・タウン（ニック＆ジュディ）
© Disney
雪が積もっているツンドラ・タウンが背景になったアクリルキーホルダーもラインナップ。
ツンドラ・タウンの風景も細部まで丁寧に表現されています。
腕を組んだ同じポージングの「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」名コンビの姿も素敵☆
© Disney
それぞれ裏面は白無地になっています。
© Disney
＜セット内容＞
スタンド部が2個に、台座部が1個、ボールチェーン1本がセットになっています。
© Disney
背景と、キャラクターが描かれたフレーム、セットで持ち歩くのはもちろん、
© Disney
フレームだけキーホルダーにしても◎
キャラクターのアートがより映えます。
© Disney
キャラクターをデザインしたアクリルフレームは、写真を撮る際のフレームとして使っても楽しめます。
© Disney
キャラクターと背景のアクリル板2枚をスタンドに立てて、アクリルスタンドとしてデスク上に飾ってもOK！
まるで実写のようなリアルなアートのタッチも魅力的。
推しキャラ入りのフレームと一緒に写真を撮ることができる、ディズニーデザイン「2WAY仕様のフォトフレーム風アクリルキーホルダー」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
