今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、推しキャラ入りのフレームと一緒に写真を撮ることができる、ディズニーデザイン「2WAY仕様のフォトフレーム風アクリルキーホルダー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「2WAY仕様のフォトフレーム風アクリルキーホルダー」ズートピア

© Disney

価格：1,690円（税込）

完成サイズ（組み立て時）：幅約10､奥行約2､高さ約11cm

セット内容：（各柄）スタンド部：2個、台座部：1個

主材：アクリル樹脂

※絵柄部分の裏面は白無地です

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『ズートピア』の人気キャラクターをフォトフレーム風にデザインしたキーホルダー。

上部にボールチェーンが付いているので、バッグなどに付けて持ち歩くのもオススメです◎

大きめサイズなので持ち歩く際も存在感バツグン！

撮りたいときにサッと取り出して、好きなキャラクター入りの写真撮影が楽しめます。

デザインは全部で3種類がラインナップ。

ダウンタウン（ニック＆ジュディ＆クロウハウザー）

© Disney

ダウンタウンの街並みが背景になったアクリルキーホルダー。

スマートフォンで写真を撮っている「クロウハウザー」の楽しそうな表情に注目です。

笑顔の「ジュディ・ホップス」に、スマートフォンを操作している「ニック・ワイルド」の姿も☆

DMV（ニック＆ジュディ＆フラッシュ）

© Disney

劇中でもお馴染みの免許センター「DMV」が背景にデザインされたアクリルキーホルダー。

のんびりとしている「DMV」の職員「フラッシュ」と、一生懸命走っている躍動感たっぷりな「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」

アクリルキーホルダーの中で、劇中のワンシーンが蘇ります！

ツンドラ・タウン（ニック＆ジュディ）

© Disney

雪が積もっているツンドラ・タウンが背景になったアクリルキーホルダーもラインナップ。

ツンドラ・タウンの風景も細部まで丁寧に表現されています。

腕を組んだ同じポージングの「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」名コンビの姿も素敵☆

© Disney

それぞれ裏面は白無地になっています。

© Disney

＜セット内容＞

スタンド部が2個に、台座部が1個、ボールチェーン1本がセットになっています。

© Disney

背景と、キャラクターが描かれたフレーム、セットで持ち歩くのはもちろん、

© Disney

フレームだけキーホルダーにしても◎

キャラクターのアートがより映えます。

© Disney

キャラクターをデザインしたアクリルフレームは、写真を撮る際のフレームとして使っても楽しめます。

© Disney

キャラクターと背景のアクリル板2枚をスタンドに立てて、アクリルスタンドとしてデスク上に飾ってもOK！

まるで実写のようなリアルなアートのタッチも魅力的。

推しキャラ入りのフレームと一緒に写真を撮ることができる、ディズニーデザイン「2WAY仕様のフォトフレーム風アクリルキーホルダー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

