Our Fashion Story【 vol.28_ DIOR × Contemporary 】
私たちの日常に、未知との遭遇への喜びや希望の光を宿してくれるのはクリエイションの力。第28回目となる、FASHION HEADLINEのクリエイター連載「Our Fashion Story」は、ディオール（DIOR）にフィーチャー。
ディオールの2026年クルーズ コレクションは、マリア・グラツィア・キウリがローマという街の記憶と幻想を再解釈した物語です。ミミ・ペッチ＝ブラントの “Bal de l’Imagination（想像の舞踏会）” から着想を得て、歴史的な衣装の要素とコンテンポラリーな感性が交差し、現実と夢想の境界を揺らすような造形が織り上げられています。異なる時代、異なる文脈が交わりながら生成されるコレクションは、視覚表現との親和性が高く、写真家の解釈を大きく広げる余白を備えています。
今回は、写真家・笠原秀信がディオールの2026年クルーズ コレクションのテーマであるファッションとコスチュームの歴史と現代（コンテンポラリー)を隠喩的に表現するストーリー、「DIOR x Contemporary」をお送りします。
Our Fashion Story_vol.28 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINE
Our Fashion Story
Our Fashion Story_vol.28 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINE
DRESS ￥1,250,000
BRA 参考商品
PANTIES 参考商品
SHOES ￥240,000
Our Fashion Story_vol.28 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINE
DRESS ￥1,350,000
BRA 参考商品
PANTIES 参考商品
SHOES ￥155,000
RING ￥75,000
Our Fashion Story_vol.28 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINE
DRESS ￥790,000
BRA 参考商品
PANTIES ￥135,000 （参考価格）
SHOES ￥155,000
掲載アイテムのお問い合わせ：
クリスチャン ディオール
0120-02-1947
《Our Fashion Story vol.28：Staff Credit》
Photographs＆Art Direction : Hidenobu Kasahara
Hair : AYA
Make-up : Mariko Suzuki
Model : Oraina
