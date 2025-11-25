2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催！

期間中、東京ディズニーランドホテルでも「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、エッセンス・オブ・スタイリッシュキュイジーヌ「カンナ」に期間限定で登場する「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆

東京ディズニーランドホテル「カンナ」ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルメニュー

提供期間：2026年1月13日〜2026年3月8日

販売店舗：東京ディズニーランドホテル「カンナ」

東京ディズニーランドでは2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催。

東京ディズニーランドホテルのレストラン「カンナ」でもイベントをテーマにしたスペシャルメニューが登場！

今回は、「カンナ」で提供される期間限定メニューを紹介していきます。

ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”プレシャスカンナ

価格：7,000円

提供時間帯：ランチ

真鱈のパナードと蕪のヴルーテアオリイカの炙りとカナダホッキ貝のコンフィ 塩昆布とレモンレリッシュのアクセントクアトロハーブ香るメカジキのグリル 真蛸のガリシア風ラグーソース塩麹のクルートを纏った阿波尾鶏のロースト 焦がし葱ピュレとかんずりのディップ または 国産牛フィレ肉のグリルと山わさび漬けどんこ椎茸のシャスールソース（別途2,000円）黒米のご飯日向夏とグリークヨーグルトムース マウンテンハーブソルベドリンク（お好きなドリンクをお選びください）・コーヒー・紅茶・マジカルアートドリンク（コーヒーリキッド、ミルク、ホイップクリーム）（別途1,000円）

ランチの時間帯にいただける「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”プレシャスカンナ」

4品のお料理に、黒米のご飯、デザートプレートにドリンクのコースになっています。

メインは「塩麹のクルートを纏った阿波尾鶏のロースト 焦がし葱ピュレとかんずりのディップ」と、別途追加料金で「国産牛フィレ肉のグリルと山わさび漬け どんこ椎茸のシャスールソース」の2種類からお好みで選ぶことができます◎

「ミニーマウス」モチーフのデザートプレート「日向夏とグリークヨーグルトムース マウンテンハーブソルベ」はドット柄のデコレーションに☆

マジカルアートドリンクは、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」デザインと、

「ディズニーキャラクターデザイン」の2種類から選択が可能。

「ディズニーキャラクターデザイン」は、ディズニーアニメーション映画『美女と野獣』デザインで、ディズニープリンセス「ベル」と、「チップ」、「コグスワース」、「ルミエール」の姿が描かれています。

ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スタイリッシュカンナ

価格：15,000円

提供時間帯：ディナー

雲丹と南瓜のファー・ブルトン 金柑と白レバームース中トロ鮪のレアグリルとズワイ蟹のタブレ ギンディージャと柚子味噌のコンディマンオックステールコンソメ 百合根饅頭とともに黒ムツのポワレと白子の炙り ブールブランソースと海苔のピュレ和牛フィレ肉のグリル 西洋ゴボウのカラメリゼ アンチョヴィとカシスのソースザッハトルテ アサイーのフローズンスムージードリンク（お好きなドリンクをお選びください）・コーヒー・紅茶・マジカルアートドリンク（コーヒーリキッド、ミルク、ホイップクリーム）（別途1,000円）

「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スタイリッシュカンナ」は、ディナーの時間帯での提供です。

どのプレートも上品な盛り付けで、記念日や特別な日のディナーにもぴったり！

種類豊富なお料理を少しずつ贅沢に堪能できるのも魅力のひとつです。

デザートプレート「ザッハトルテ アサイーのフローズンスムージー」には、ピンク色に染まったシンデレラ城のアートも☆

マジカルアートドリンクは、ディナーの時間帯限定の「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」デザインと、

ランチの時間帯と同様の、「ディズニーキャラクターデザイン」の『美女と野獣』の2種類から選ぶことができます。

どちらも思わず写真を撮りたくなる可愛さです！

ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク

価格：1,600円

提供時間帯：ランチ／ディナー

クランベリージュース、乳酸菌飲料、ラズベリーシロップ、ルビーチョコレートシロップ、ソーダ、ラズベリー、ブルーベリー、アラザン

クランベリージュース、乳酸菌飲料、ソーダがベースの「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク」

赤と白のシロップの層がポイントで、混ぜて飲むとまた違った香りが楽しめます☆

さらに、ラズベリーとブルーベリーで「ミニーマウス」のリボンを表現しています！

特別感たっぷりな「ミニーマウス」モチーフのコースメニューにスペシャルドリンク。

東京ディズニーランドホテルの「カンナ」で提供される「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルメニューの紹介でした☆

