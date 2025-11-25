2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催☆

期間中、東京ディズニーランドホテルでも「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、「シャーウッドガーデン・レストラン」に期間限定で登場する「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルメニューの紹介をしていきます！

東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルメニュー

© Disney

提供期間：2026年1月13日〜2026年3月8日

販売店舗：東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」

東京ディズニーランドでは2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催。

東京ディズニーランドホテルのレストラン「シャーウッドガーデン・レストラン」でもイベントをテーマにしたスペシャルメニューが登場☆

今回は、「シャーウッドガーデン・レストラン」で提供される期間限定「ブッフェ」と「スペシャルドリンク」を紹介していきます。

ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”ブッフェ

© Disney

価格と提供時間帯：

【11:30〜】

大人 平日5,800円／土日祝日6,300円

中人（7〜12才）全日4,000円

小人（4〜6才）全日2,800円

【16:30〜】

大人 平日6,600円／土日祝日7,100円

中人（7〜12才）全日4,300円

小人（4〜6才）全日3,100円

※3才以下は無料です。

※ご利用時間は120分となります。

※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間（入店終了時刻）の30分後までです。

※17:00よりメニュー内容が一部変更となります。

ランチとディナーの時間帯にいただける「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”ブッフェ」

前菜からお肉、魚介料理に、デニッシュやパン、デザートまで種類豊富なお料理が堪能できます◎

イベントにちなみ、ピンクを基調としたブッフェ台がかわいさ満点！

また、様々なお料理がハートモチーフになっているのもポイントです。

ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク

© Disney

価格：1,600円

提供時間帯：ランチ／ディナー

乳酸菌飲料、アップルジュース、ピーチシロップ、ストロベリーシロップ、ストロベリーピュレ、ソーダ、ホイップクリーム、チョコレート、カラーパウダー

乳酸菌飲料やアップルジュース、ソーダがベースの「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク」

中にはストロベリーピュレが入っているので食感も楽しめます☆

トッピングにはたっぷりのホイップクリーム。

ピンク色のカラーパウダーやハート型のチョコレートもデコレーションされています。

ブッフェもスペシャルドリンクもかわいいでいっぱい。

東京ディズニーランドホテルの「シャーウッドガーデン・レストラン」で提供される「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルメニューの紹介でした！

夜の環境演出「ファンダーナイト」も！東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」 夜の環境演出「ファンダーナイト」も！東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ブッフェ台にはハートモチーフのお料理がずらり！東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルメニュー appeared first on Dtimes.