ブッフェ台にはハートモチーフのお料理がずらり！東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルメニュー
2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催☆
期間中、東京ディズニーランドホテルでも「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」のスペシャルメニューが登場します。
今回は、「シャーウッドガーデン・レストラン」に期間限定で登場する「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルメニューの紹介をしていきます！
東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルメニュー
© Disney
提供期間：2026年1月13日〜2026年3月8日
販売店舗：東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」
東京ディズニーランドでは2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催。
東京ディズニーランドホテルのレストラン「シャーウッドガーデン・レストラン」でもイベントをテーマにしたスペシャルメニューが登場☆
今回は、「シャーウッドガーデン・レストラン」で提供される期間限定「ブッフェ」と「スペシャルドリンク」を紹介していきます。
ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”ブッフェ
© Disney
価格と提供時間帯：
【11:30〜】
大人 平日5,800円／土日祝日6,300円
中人（7〜12才）全日4,000円
小人（4〜6才）全日2,800円
【16:30〜】
大人 平日6,600円／土日祝日7,100円
中人（7〜12才）全日4,300円
小人（4〜6才）全日3,100円
※3才以下は無料です。
※ご利用時間は120分となります。
※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間（入店終了時刻）の30分後までです。
※17:00よりメニュー内容が一部変更となります。
ランチとディナーの時間帯にいただける「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”ブッフェ」
前菜からお肉、魚介料理に、デニッシュやパン、デザートまで種類豊富なお料理が堪能できます◎
イベントにちなみ、ピンクを基調としたブッフェ台がかわいさ満点！
また、様々なお料理がハートモチーフになっているのもポイントです。
ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク
© Disney
価格：1,600円
提供時間帯：ランチ／ディナー乳酸菌飲料、アップルジュース、ピーチシロップ、ストロベリーシロップ、ストロベリーピュレ、ソーダ、ホイップクリーム、チョコレート、カラーパウダー
乳酸菌飲料やアップルジュース、ソーダがベースの「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク」
中にはストロベリーピュレが入っているので食感も楽しめます☆
トッピングにはたっぷりのホイップクリーム。
ピンク色のカラーパウダーやハート型のチョコレートもデコレーションされています。
ブッフェもスペシャルドリンクもかわいいでいっぱい。
東京ディズニーランドホテルの「シャーウッドガーデン・レストラン」で提供される「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルメニューの紹介でした！
