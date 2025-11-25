2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催！

期間中、東京ディズニーランドホテルでも「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、「ドリーマーズ・ラウンジ」に期間限定で登場する「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆

東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルメニュー

© Disney

提供期間：2026年2月1日〜2026年3月8日

販売店舗：東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」

ディズニーランドホテルのロビー階に位置する「ドリーマーズ・ラウンジ」

明るく開放的な空間で、優雅に軽食やアフタヌーンティーを楽しめます。

そんな「ドリーマーズ・ラウンジ」に、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」のスペシャルメニューが登場！

今回は、「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供される期間限定メニュー「スペシャルセット」と「スペシャルドリンク」を紹介していきます。

ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルセット

© Disney

価格：8,000円

提供時間帯：ランチ＆スウィーツ／ディナー＆カクテル

サンドウィッチ＆オードヴル・とちあいかとレアチーズのガトー仕立て・苺のアガーとホワイトチョコレートのヴェリーヌ・塩キャラメルとあまおうのタルトレット・苺とフランボワーズのフルーツサンド・鴨肉のローストと苺のサルサ・彩り野菜と苺のバーニャフレイダ・ソイミルクとストロベリーのスムージースコーン＆デニッシュ・オリジナルプレーンスコーン・ストロベリーデニッシュパスタ・リガトーニ サルシッチャとレンコンのラグー 山椒の香りデザート・あまおうのヴァシュランとフレーズ・デ・ボアソルベのパフェコーヒー または 紅茶・別途700円で「季節のプレミアムティー」をご注文できます。

※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ドリーマーズ・ラウンジ（スペシャルセット限定）」よりお申し込みください。

※2025年11月26日（水）13:00より受付開始。

なお、東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトでディズニーホテルの宿泊を予約された方は、2025年11月26日（水）13:00以降、宿泊予約（バケーションパッケージ、客室のみ）成立後、予約・購入履歴からもご予約できます。

※1日の提供数に限りがあります。

※ご利用時間は120分となります。

スタンドで提供される「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルセット」

アフタヌーンティースタイルで、種類豊富なお料理を少しずつ贅沢に楽しめます。

そして苺を使ったお料理がたくさん☆

デザート「あまおうのヴァシュランとフレーズ・デ・ボアソルベのパフェ」は、ハートでいっぱいのラブリーなデコレーションになっています。

ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク

© Disney

価格：1,600円

提供時間帯：ランチ＆スウィーツ／ディナー＆カクテル

「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供される「スペシャルドリンク」は2種類。

〜ブルーミングシトラス〜（画像左）ライチージュース、グレープフルーツジュース、レモンジュース、ライチーシロップ、ピンクグレープフルーツシロップ、バタフライピーシロップ、シトラスゼリー、ホイップクリーム、チョコレート、オーロラパウダー、カラーシュガー

「ブルーミングシトラス」は、ライチージュースやグレープフルーツジュース、レモンジュースがベースのさっぱりとしたドリンクで、中にはシトラスゼリーが入っているので食感も楽しめます◎

さらに、紫色を基調としたカラーリングも可愛い。

〜ビビッドリボン〜（画像右）乳酸菌飲料、クランベリージュース、ストロベリーシロップ、ブルーシロップ、ストロベリーピュレ、ソーダ、ラズベリー、ホイップクリーム、チョコレート、オーロラパウダー、カラーパウダー

「ビビッドリボン」は、赤とブルーのビビッドなカラーの層がインパクト抜群！

また、乳酸菌飲料やクランベリージュース、ソーダがベースのドリンクになっています。

たっぷりのホイップクリームやハートのチョコレートのデコレーションもポイント。

ピンクでいっぱいのアフタヌーンティースタイルのセットに、2種類から選べるドリンク。

東京ディズニーランドホテルの「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供される「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルメニューの紹介でした☆

