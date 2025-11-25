ピンクやハート、苺でいっぱい！東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルメニュー
2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催！
期間中、東京ディズニーランドホテルでも「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」のスペシャルメニューが登場します。
今回は、「ドリーマーズ・ラウンジ」に期間限定で登場する「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆
東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルメニュー
© Disney
提供期間：2026年2月1日〜2026年3月8日
販売店舗：東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」
ディズニーランドホテルのロビー階に位置する「ドリーマーズ・ラウンジ」
明るく開放的な空間で、優雅に軽食やアフタヌーンティーを楽しめます。
そんな「ドリーマーズ・ラウンジ」に、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」のスペシャルメニューが登場！
今回は、「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供される期間限定メニュー「スペシャルセット」と「スペシャルドリンク」を紹介していきます。
ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルセット
© Disney
価格：8,000円
提供時間帯：ランチ＆スウィーツ／ディナー＆カクテルサンドウィッチ＆オードヴル
・とちあいかとレアチーズのガトー仕立て
・苺のアガーとホワイトチョコレートのヴェリーヌ
・塩キャラメルとあまおうのタルトレット
・苺とフランボワーズのフルーツサンド
・鴨肉のローストと苺のサルサ
・彩り野菜と苺のバーニャフレイダ
・ソイミルクとストロベリーのスムージースコーン＆デニッシュ
・オリジナルプレーンスコーン
・ストロベリーデニッシュパスタ
・リガトーニ サルシッチャとレンコンのラグー 山椒の香りデザート
・あまおうのヴァシュランとフレーズ・デ・ボアソルベのパフェコーヒー または 紅茶
・別途700円で「季節のプレミアムティー」をご注文できます。
※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです。
東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ドリーマーズ・ラウンジ（スペシャルセット限定）」よりお申し込みください。
※2025年11月26日（水）13:00より受付開始。
なお、東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトでディズニーホテルの宿泊を予約された方は、2025年11月26日（水）13:00以降、宿泊予約（バケーションパッケージ、客室のみ）成立後、予約・購入履歴からもご予約できます。
※1日の提供数に限りがあります。
※ご利用時間は120分となります。
スタンドで提供される「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルセット」
アフタヌーンティースタイルで、種類豊富なお料理を少しずつ贅沢に楽しめます。
そして苺を使ったお料理がたくさん☆
デザート「あまおうのヴァシュランとフレーズ・デ・ボアソルベのパフェ」は、ハートでいっぱいのラブリーなデコレーションになっています。
ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク
© Disney
価格：1,600円
提供時間帯：ランチ＆スウィーツ／ディナー＆カクテル
「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供される「スペシャルドリンク」は2種類。
〜ブルーミングシトラス〜（画像左）ライチージュース、グレープフルーツジュース、レモンジュース、ライチーシロップ、ピンクグレープフルーツシロップ、バタフライピーシロップ、シトラスゼリー、ホイップクリーム、チョコレート、オーロラパウダー、カラーシュガー
「ブルーミングシトラス」は、ライチージュースやグレープフルーツジュース、レモンジュースがベースのさっぱりとしたドリンクで、中にはシトラスゼリーが入っているので食感も楽しめます◎
さらに、紫色を基調としたカラーリングも可愛い。
〜ビビッドリボン〜（画像右）乳酸菌飲料、クランベリージュース、ストロベリーシロップ、ブルーシロップ、ストロベリーピュレ、ソーダ、ラズベリー、ホイップクリーム、チョコレート、オーロラパウダー、カラーパウダー
「ビビッドリボン」は、赤とブルーのビビッドなカラーの層がインパクト抜群！
また、乳酸菌飲料やクランベリージュース、ソーダがベースのドリンクになっています。
たっぷりのホイップクリームやハートのチョコレートのデコレーションもポイント。
ピンクでいっぱいのアフタヌーンティースタイルのセットに、2種類から選べるドリンク。
東京ディズニーランドホテルの「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供される「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルメニューの紹介でした☆
