WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)は日本時間25日、公式SNSで2026年WBCに出場するベネズエラ代表の主将に、ロイヤルズで活躍するサルバドール・ペレス選手が就任したことを報告しました。

ペレス選手は2021年、ブルージェイズのウラジーミル・ゲレロJr.選手と並び、シーズン48本塁打をマーク。当時エンゼルスに所属していた大谷翔平選手とのホームラン王争いを制しア・リーグ本塁打王、また121打点で打点王のタイトルも獲得しました。ちなみにそのシーズンで記録した48本塁打は、今季マリナーズのカル・ローリー選手に抜かれるまで、捕手のシーズン最多本塁打記録でもありました。

ペレス選手は2023年に開催されたWBCの前回大会にも同国代表として出場。1次ラウンド・プールDの戦いでは、MVPに選出される活躍を披露しています。そのプールDで行われた4試合中3試合に4番・捕手として先発出場し、打撃は10打数5安打1本塁打5打点、打率.500をマークするなど1次ラウンド突破に大きく貢献しました。

2026年WBCでは、侍ジャパンの活躍とともに、ベネズエラ代表のペレス選手のプレーにも注目です。