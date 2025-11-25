タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムと公式ブログを更新。子どもたちとの三連休の様子を公開しました。



【写真を見る】【 小倉優子 】 三連休 息子の誕生日祝いと手料理で充実 「お店の味じゃん！」と長男に褒められた カルボナーラのコツも公開





小倉さんは、「次男のお誕生日のお祝いでざうおへ行ったり、お台場へ行ったり長男のリクエストで焼き肉を食べに行きました」と報告し、店内で魚釣りが楽しめ、釣った魚を食べられる飲食店「釣船茶屋ざうお」での写真を添えて投稿しています。







飲食店ではビールを片手に乾杯する様子も写真に収められており、リラックスした休日の一コマが垣間見えます。







また自宅では、「長男は自宅にいると『お腹空いた〜！』と常に言ってるような笑」と綴り、「今日の長男のおやつは、パンケーキとカルボナーラでした！」と手作りパンケーキやカルボナーラを調理する様子も公開しています。







また、「お店の味じゃん！」と長男に褒められたカルボナーラについては、「火を止めてからフライパンで混ぜる」というコツも紹介し、次回のリール動画で料理を紹介することも示唆しました。







さらに翌日、長男が学校に持っていきたいというシフォンケーキも焼き上げたことを報告。







投稿の最後には「手が離れていく分、好きな料理を作れる時間が幸せな時間だと感じています」と子育ての心境を綴っています。







この投稿に、「充実した連休だったんやね」「子供たちと乾杯 いいなぁ〜」「仲良し親子さん！仕事に子育てに！楽しく頑張ってる優子さん最高な母上様だと思います」「なんか最高のお家だね みんな幸せそう」「いつも息子さん達との幸せそうな投稿を見てほのぼのした気持ちになります」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】