ダイハツ“新”「軽ワゴン」公開に反響多数！ 便利な大開口「スライドドア」採用！ 最新「フルハイブリッド」搭載に「早く市販化して！」「欲しい」の声も！ カクカクボディもイイ「K-VISION」が話題に

次期「ムーヴ」や「タント」ではない？ 担当者が語る真の狙い

ダイハツが「ジャパンモビリティショー2025」で披露した「K-VISION」は、多くの来場者が足を止める注目の存在となりました。このクルマが一体何を意味するのか、ダイハツの担当者に取材を行いました。

カクカクボディがカッコイイ！

ダイハツの担当者は「K-VISIONは、特定のモデルの次期型を示すものではなく、あくまでダイハツの次世代軽自動車のビジョンを具現化したものです。今回はたまたまスライドドアを持つワゴンスタイルですが、このコンセプトは車型やデザインに縛られるものではありません」と語ります。

つまり、これは次期「ムーヴ」や「タント」といった個別車種の予告ではなく、これからのダイハツ車全体に波及する「次世代の指針」を示しているというわけです。

外観に関しては、同時に展示された「KAYOIBAKO-K」と共通するグリル周りのデザインが採用されています。このデザインの源流はトヨタの「KAYOIBAKO」にあり、トヨタグループとしての統一感を持たせたものと言えます。そのため、K-VISIONのデザインがそのまま市販車に採用される可能性は低く、見るべきポイントは外側よりも「中身」にあると言えそうです。

走りも居住性も激変！ 注目の「中身」をチェック

では、K-VISIONが提案する次世代の中身とは何でしょうか。最大のトピックは、パワートレインとインテリアの革新です。

パワートレインには、軽自動車初となるフルハイブリッドシステム「e-SMART HYBRID（イースマートハイブリッド）」が搭載されています。驚くべきは、展示されていたエンジンとモーターのシステムが、ハリボテではなく量産レベルの完成度で作られていたことです。

このシステムは、エンジンを発電のみに使用し、その電力でモーターを駆動させる「シリーズハイブリッド」方式です。走行だけでなく、外部への給電機能も備えています。

ダイハツ担当者によれば「小型SUVのロッキーなどに採用されている登録車用のシステムでは、軽自動車には大きすぎました。そこで、軽自動車専用に小型化したシステムを新規開発しました」とのこと。100％モーター駆動となるため、その走りは電気自動車そのもの。すでに市場で評価されている日産「サクラ」と同等のスムーズな走りが実現できると説明されています。

もう一つの注目点はインテリア、特にメーターとディスプレイの配置です。これらは薄型のモニター形状をしており、フラットなダッシュボード上にパソコンの画面のように立てて配置されています。「物理スイッチを減らし、ディスプレイ操作へ移行していく」というのがダイハツの方針です。

また、個人的に好印象だったのがシートです。前後席ともに厚みのあるクッションが採用されており、長時間座ってもお尻が痛くなりにくい構造になっていました。この快適なシート設計は、ぜひとも次世代の市販モデルに継承してほしいポイントです。

発売はいつ？ 刷新が迫る「2つの長寿モデル」

K-VISIONが示した核心は、「シリーズハイブリッド」と「ディスプレイ主体のコックピット」という2つの新技術です。気になるのは、これらがいつ市販車に反映されるかという点でしょう。

フルハイブリッドシステムに関しては、実物を見る限り「いつでも量産可能」な段階にあるように見受けられます。そう考えれば、フルモデルチェンジを待たずとも、既存モデルのマイナーチェンジや一部改良のタイミングで追加投入される可能性も十分にあります。登場はかなり近いと考えて良いでしょう。

一方で、ディスプレイ主体のインテリアに関しては、インパネ形状を根本から変える必要があるため、ビッグマイナーチェンジ、あるいはフルモデルチェンジのタイミングでの採用が現実的です。

では、どの車種から採用されるのでしょうか。主力のムーヴは2025年6月にフルモデルチェンジしたばかりなので、早期の採用は難しいでしょう。「タフト」は2020年デビューのため、そろそろビッグマイナーチェンジの時期ですが、インテリアの大刷新まで行われるかは微妙なところです。

そう考えると、本命はモデル末期を迎えている車種です。タントは2019年、「ミライース」は2017年からフルモデルチェンジしていません。

この2台こそが、新技術を全面的に採用して刷新される可能性が最も高いと言えます。長らく愛されてきたこれらのモデルが、どのような進化を遂げて登場するのか、期待が高まります。

※ ※ ※

SNSでは、K-VISIONに対してさまざまなコメントが寄せられています。

まず多かったのは、軽自動車として初となるフルハイブリッド採用への期待で、「軽のフルハイブリッドは楽しみ」「早く市販化してほしい」といった声が目立ちました。また、「静かさや乗り心地にも力を入れてほしい」という要望や、「ミライースがHEVになったら面白い」といった意見も見られます。

ほかにも、「カッコいい」「欲しい」「こういう軽を待ってた」といったポジティブな反応も多く、次世代軽としての注目度の高さがうかがえます。