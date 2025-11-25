ブンデス屈指の守護神となりつつあるブレーメンGK長田澪 同僚の菅原も「レジェンド級のGKになれる」と絶賛
ブレーメンの長田澪がブンデスリーガで急速に存在感を増しつつある。ドイツのデータ分析会社『Sportec Solutions』が公表したデータによれば、同選手のブンデスリーガ直近５試合でのシュートストップ率は81％でリーグトップ、また、クロスボールのキャッチでも21回でリーグ1位になっている。
長田は、23日(現地時間)に行われたブンデスリーガ第11節ライプツィヒ戦でも60分以降に2失点を許したものの再三にわたって好守を連発。そのためドイツのサッカー雑誌『Kicker』は、6段階評価(1が最高、6が最低)の採点で2.0という負けたチームのゴールキーパーに対しては異例とも言える高評価を長田に下し、週間ベストイレブンにも選出している。
ブンデスリーガではミオ・バックハウスという名前で登録している長田は、ドイツ人の父と日本人の母を持つ日独ハーフ。川崎フロンターレの下部組織に在籍していた2018年に渡独してブレーメンの下部組織に加入し、ドイツの世代別代表にも選出されるなどドイツで着実にゴールキーパーとして成長してきた。