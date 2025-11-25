藤井夏恋、夫・アイドラYUとのヨーロッパ新婚旅行ショット公開「美男美女」「絵になる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/25】モデルの藤井夏恋が11月24日、自身のInstagramを更新。新婚旅行の中の写真を投稿し、話題となっている。
【写真】29歳元E-girls「美男美女」ハネムーン2ショット
藤井は「Honeymoon in Europe」とつづり、新婚旅行の夫で4人組ロックバンド・I Don’t Like Mondays.のボーカル・YUとの2ショット写真を投稿。YUはタキシードにサングラス、藤井は黒のドレスに左手の薬指に2つの指輪を着けたショットを披露している。
この投稿には「おしゃれすぎる」「美男美女で素敵」「言葉失うほどの美しさ」「シックで華やか」「絵になる」といった反響が寄せられている。
藤井とYUは2024年12月5日にInstagramで結婚を報告。「将来的には夫婦での新しい形のクリエイションも皆様にお届けできたら」と連名で書面を投稿していた。（modelpress編集部）
