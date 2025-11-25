ハイヒール・モモコ、長男＆義理娘の和装前撮りショット公開「美人な奥さま」「幸せそう」の声
【モデルプレス＝2025/11/25】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが11月24日、自身のInstagramを更新。長男・仁一郎さんと妻・きぃえりさんの結婚式の前撮りショットを公開し、話題になっている。
【写真】61歳大御所の長男＆美人妻「幸せそう」和装前撮りショット
モモコは「来年3月に長男が披露宴をしますが、その前撮りという撮影をしたみたいなんです」とつづり、撮影者「＠photo_wedding_osaka_sposa」のクレジットを付けた仁一郎さんときぃえりさんの前撮りショットを公開。和装姿の仁一郎さんときぃえりさんの仲睦まじい姿を投稿している。
また、モモコは「息子に『私も載せるし、写真送って！』と言って送ってもらいました」とコメントも。「色々と親目線、子供目線結婚てあるよね。勉強していきます」と結婚への考え方もつづっている。
この投稿には「とっても幸せそう」「美人な奥さま」「末永くお幸せに」「和装の前撮り素敵」「モモコさんも喜んでますね」といったコメントが寄せられている。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。2025年6月に仁一郎さんの入籍を報告していた。（modelpress編集部）
◆ハイヒール・モモコ、長男＆義理娘の結婚式前撮りショット公開
◆ハイヒール・モモコの投稿が話題
