女子プロゴルフツアー今季最終戦のメジャー、ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯（報知新聞社後援）が２７日から４日間、宮崎・宮崎ＣＣ（６５４３ヤード、パー７２）で行われる。今季ツアー優勝者やメルセデス・ランキング上位者ら４０人が出場。第１ラウンドの組み合わせが２５日、発表された。

すでに今季の年間女王が決定している同ランク１位の佐久間朱莉（大東建託）は、同２位の神谷そら（郵船ロジスティクス）と２人１組の２サムでプレー。同３位の河本結（リコー）は同４位の菅楓華（ニトリ）、前週優勝の呉佳晏（ウー・チャイェン、台湾）は鈴木愛（セールスフォース）との組み合わせが決まった。

米ツアーを主戦場とする選手は６人が参戦。畑岡奈紗（アビームコンサルティング）と勝みなみ（明治安田）、古江彩佳（富士通）と吉田優利（エプソン）が同組で回り、岩井明愛（あきえ、ホンダ）は工藤遥加（加賀電子）、岩井千怜（ちさと、ホンダ）は申ジエ（韓国）とのペアリングとなった。

予選落ちなしの４日間、計７２ホールのストローク競技で争われる。賞金総額は１億２０００万円で、優勝者は３０００万円を獲得する。