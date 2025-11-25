グローバルボーイズグループ「INI」の後藤威尊（26）が24日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。デビューを勝ち取った21年に放送されたサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」の過酷すぎる裏側を明かした。

この日はメンバーの佐野雄大とともに出演。MEGUMIから「オーディションをサバイブしてさ。並々ならぬ期間だったでしょ？」と振られた後藤は「合宿みたいな感じだったんですけど、やっぱり半年間、やっぱ携帯（電話）とかも取り上げられていたし。もうマジでない状態で」と告白。「時間が経てば経つほど、メンタルもだんだん極限に、やっぱりしんどくなっていった」とした。

その上で「一時期やばかったのが、オーディションの練習生たちの中の物価というか、わけわからないことなってて。僕たちオーディションで、めちゃくちゃ貴重なイヴ・サンローランのメイク道具とか、化粧水とかをいただいて“これ合宿中に使っていいよ”みたいな」と説明。毎日、自らメイクもしないといけないこともあり、支給されていたといい、「それとまた別で、ほんとにたまにアルフォートが配られるんですよ。お菓子だったりとか。もうメンバーもおかしくなってて、ちょっと“化粧水あげるからアルフォートちょうだい”みたいな」と苦笑した。

これに、佐野も「物々交換の世の中になってて。ちょっと蓄えてたりとかしたら、交換とか。もう物価おかしくなってたんで」と笑った。

MEGUMIは「もう精神状態っていうか、探り合いと努力とアルフォートと」とニヤリ。後藤は「そこだけが通貨がアルフォートになってました」。そういう時間が半年続いたことで、「やっぱそれがあったから、今しんどい時頑張れますね」と話した。