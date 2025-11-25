£¹·î¤ËÁÐ»Ò½Ð»º¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡×Êì¤È³°½Ð¡ªÂ©È´¤¤òÊó¹ð¤â¡ÖÁÐ»Ò¤¬¿´ÇÛ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÄÉÃ¤Çµ¢Âð¡×
¡¡£¹·î£³£°Æü¤ËÁÐ»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬¡¢¡È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ×¤·¤Ö¤ê¡É¤Î³°½Ð¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡£²£µÆü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÁÐ»Ò¤ò¸«¤Æ¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡¢·Ë»Ò¤µ¤ó¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÊìÌ¼¤Ç³°½Ð¡ªËèÇ¯¹Ô¤¯¡¢ÀõÁð¤ÎÆÓ¤Î»Ô¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªË±¿À¼ÒÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤ªã±¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¡¢Êì¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«ÁÐ»Ò¤¬¤´ÈÓ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²Ö¤ä¤·¤¤ÈÊÆµ×¤ÏÀäÂÐÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡ªÌ´¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î³°½Ð¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤ä¤Ï¤êÁÐ»Ò¤¬¿´ÇÛ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ªã±¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÉÃ¤Çµ¢Âð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡£¤Þ¤À¤Þ¤Àµ¤»ý¤Á¤¬³°½Ð¥â¡¼¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·Ë»Ò¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¤À¤«¤é´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ªµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤Þ¤¿¤Ò¤¤³¤â¤ê¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤·¤ç¤³¤¿¤ó¤ÏÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î°é»ù¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡ª¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë»þ´Ö¤âÀäÂÐÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿Æ»Ò¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¡¢ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¼«Ê¬»þ´Ö¤âÂçÀÚ¡ª¡×¡Ö¤ªÊìÍÍ¡¢È¾Ã¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤ª¼ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Æ±¤¤Ç¯¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£