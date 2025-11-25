聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第１１日の２５日、男女マラソンが東京高速道路（ＫＫ線）と首都高八重洲線の一部で行われた。

男子は青山拓朗（台東区教育委員会）が２時間３２分０４秒で日本勢トップの７位に入り、入賞を果たした。中野洸介は（北海製罐）９位、山中孝一郎（日立製作所）は１３位だった。女子は、安本真紀子（小糸製作所）が日本人最上位の１０位だった。（デジタル編集部 反保真優）

レースは、序盤、ケニア勢がレースを引っ張り、４０キロ手前でスウェーデンのオット・キングステッドが逆転して優勝を飾った。１万メートルで６位入賞し、メダルを目指した青山は、２０キロすぎに一時４位に浮上。その後は順位を落としたが、雨脚が強まる中最後まで粘りの走りを見せた。試合後、青山は「後悔はなく、やりきった。本当にたくさんの方に応援していただいて幸せな４２・１９５キロだった。感謝でいっぱい」と涙ながらに語った。

都心の高速道路上で、銀座や新橋のビル群の間を縫うような全長２・５キロのコースをおおよそ８往復して行われた今大会。東京都出身の青山は「これがきっと最初で最後の経験。新幹線を見る余裕はなかった」と笑いつつ、「周回コースだったので、以前陸上教室に参加してくれた小学生たちやデフ陸上の選手団のみんなの応援がたくさん見えてうれしかった」と充実感をにじませた。