¡¡¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï25Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¸½¶âÌó700Ëü±ß¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¶â¸Ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶¯ÅðÃ×½ý¤È½»µï¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢¹ñÀÒ¤ÎÆ±¸©¸üÌÚ»Ô¡¢¼«¾ÎÅÅµ¤ÀßÈ÷¹©¥Ð¥«¡¦¥¿¥±¥ª¡¦¥±¥Ó¥ó¡¦¥ê¥å¥¦ÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤ÈÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¡¢²ñ¼Ò°÷ÀÐÅÄÍºÂçÍÆµ¿¼Ô¡Ê24¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ï¾¯Ç¯¤ò´Þ¤àÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÆ¿Î®¡Ë¤Î»Ø¼¨Ìò¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼Â¹ÔÌò¤È¤·¤Æ¹â¹»2Ç¯À¸¤é¾¯Ç¯5¿Í¤âÂáÊá¤·¤¿¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢¶¦ËÅ¤·¤Æ7·î28Æü¸áÁ°5»þ10Ê¬¤´¤í¡¢²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶è¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¶â¸Ë¤òÃ¥¤¤¡¢½»¿Í¤Î60ÂåÃËÀ¤ËºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤òÊ®¼Í¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¡£Ç§ÈÝ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£