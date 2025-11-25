¡Úµð¿Í¡ÛÀõÌîæÆ¸ã¤¬£±£°£°Ëü±ß¸º¥µ¥¤¥ó¡¡¥ª¥Õ¤Ï¼éÈ÷ÎÏ¸þ¾å¤Ø¡Ö¼é¤ì¤Ê¤¤¤È»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤¬£²£µÆü¤ËÅÔÆâ¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢£±£°£°Ëü±ß¸º¤ÎÇ¯Êð£±£·£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£
¡¡£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£²£¹»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£±³ä£¸Ê¬£·ÎÒ¤Ï¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¡£Æó·³¤Ç¤âÉÔ¿¶¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤º¡¢£´·î²¼½Ü¤Ë¤Ï»°·³¹ß³Ê¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ²ù¤·¤«¤Ã¤¿Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¶ì¤·¤¤»×¤¤¤è¤ê¤Ï³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¹Í¤¨¤¹¤®¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤ËºÆµ¯¤ò¤Ï¤«¤ë¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤ÏÃ±ÆÈ¼«¼ç¥È¥ì¤ò¼Â»Ü¤â¡¢º£¥ª¥Õ¤Ï¡Ö£±¿Í¤Ç¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö¼éÈ÷¤ÎÌÌ¤ÇÂÇµå¤ÎÊáµå¡¢Á÷µå¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È³°Ìî¼éÈ÷ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡Ö»ØÆ³¿Ø¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ì¤ì¤Ð°ì·³¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¡¢£²»î¹çÏ¢Â³ÂÇ¤Ã¤¿»î¹ç¤«¤é£³»î¹çÌÜ¥¹¥¿¥á¥ó³°¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¼éÈ÷¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼é¤ì¤Ê¤¤¤È»î¹ç¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¼åÅÀ¤òÄË´¶¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬°Â¿´¤·¤ÆÅê¤²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì·³¤Ç³èÌö¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£