元阪神で、社会人・三菱重工ｗｅｓｔ野球部の北條史也内野手（３１）が、１１月２９日に大阪市内でチャリティートークショー「じょう祭」を行う。

第１部にはＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手（３１）が登場する。北條にとっては高校時代からのライバルで甲子園決勝でも激突。阪神に同期入団し、１０年間一緒にプレーした。

北條は２０２４年から社会人の三菱重工ｗｅｓｔでプレーを続けており、藤浪はメジャー挑戦を経て、今季途中からＤｅＮＡに加入した。２人のイベントでの共演は珍しく、ファンにとって貴重機会となりそうだ。

第２部には阪神・植田海内野手（２９）と小野寺暖外野手（２７）が登場する。２人は北條の阪神時代の後輩にあたる。

ＭＣを務める北條は、「今回のチャリティートークショーは、野球の発展と地域スポーツ環境の充実を目的に開催します。トークを通じて、野球の魅力を伝えるとともに、支援を必要とするチームや地域へのサポートにつなげていきます」とコメントした。

【日程】１１月２９日

【会場】天王寺区民センターホール

【第１部】開場１１時、開演１２時

【第２部】開場１７時、開演１８時

【イベント詳細】ｈｔｔｐｓ：／／ｔ．ｌｉｖｅｐｏｃｋｅｔ．ｊｐ／ｅ／ｚｗｉ４＿