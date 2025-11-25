´ÎÂ¡¤¬¤óËö´ü¤Ç15»þ´ÖÄ¶¤ÎÂç¼ê½Ñ¡¢ÈÕÇ¯¤Ï¡ÈÀ¸³è¶ì¡É¤Ç¥Û¥Æ¥ëÀ¸³è¡ÄÇÐÍ¥¥Ê¥à¡¦¥Ý¥É¥ó¤µ¤ó¤¬81ºÐ¤Ç»àµî
´Ú¹ñ¤ÎÂç¸æ½êÇÐÍ¥¥Ê¥à¡¦¥Ý¥É¥ó¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û·î¼ý8Ëü±ß°Ê²¼¡ÄÀ¸³è¶ì¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿´Ú¹ñ20Âå½÷Í¥
¥Ê¥à¡¦¥Ý¥É¥ó¤µ¤ó¤Ï11·î23Æü¡¢»ýÉÂ¤Î¤¿¤á¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£81ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
1944Ç¯11·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÇËÜÌ¾¤ò¡Ö¥¥à¡¦¥°¥¡¥ó¥¤¥ë¡×¤È¤¹¤ë¥Ê¥à¡¦¥Ý¥É¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢1965Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø»ä¤âÎø°¦¤Ç¤¤ë¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¤â¡Ø·ß¤È¤ê ¥³¥ì¥µ¥Ë¥ã¥ó¡Ù¡Ø¥Ä¡¼¡¦¥³¥Ã¥×¥¹2¡Ù¡ØTUBE ¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ù¡Ø¥¯¥ì¥á¥ó¥¿¥¤¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Î±Ç²è¡¢¡Ø½Õ¤ÎÆü¤Ï¤æ¤¯¡Ù¡ØÂç²¦¤ÎÆ»¡Ù¡Ø¿ÍÀ¸¤ÏÈþ¤·¤¤¡Ù¡ØÅ·½÷¤Èº¾µ½»Õ¡Ù¡Ø¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡Ù¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2013Ç¯¤Ë¤ÏËÀî±Ù»Ê¤ÈÅ·³¤Í´´õ¼ç±é±Ç²è¡Ø¥µ¥¦¥¹¥Ð¥¦¥ó¥É¡Ù¤Î´Ú¹ñ¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡Ø¥µ¥¦¥¹¥Ð¥¦¥ó¥É Æî¤ØÁö¤ì¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ºÇ¸å¤ÎºîÉÊ¤Ï2022Ç¯¤Ë¾å±Ç¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø´¶Æ°Ãí°ÕÊó¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2009Ç¯¤Ë´ÎÂ¡¤¬¤óËö´ü¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¡¢15»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤ÖÂç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â±éµ»³èÆ°¤ò·ÑÂ³¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏMBN¤Î»þ»öÈÖÁÈ¡ØÆÃ¥À¥ÍÀ¤³¦¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Æ®ÉÂÀ¸³è¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
Åö»þ¡¢¥Ê¥à¡¦¥Ý¥É¥ó¤µ¤ó¤Ï´ÎÂ¡¤¬¤ó¤ÎÌô¤ò13Ç¯´Ö¤âÉþÍÑ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¤³¤Î´Ö¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ëÀ¸³è¶ì¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ºòÇ¯1·î¤Ë¤Ï·Ä¾°ÆîÆ»¾»Ç«·´³øÃ«ÌÌ¡Ê¥¥ç¥ó¥µ¥ó¥Ê¥à¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ë¥ç¥ó¥°¥ó¡¦¥×¥´¥¯¥ß¥ç¥ó¡Ë¤Î¾»Ç«¹ñÌ±ÂÎ°é¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÄä¤á¤é¤ì¤¿¼ÖÆâ¤Ç°Õ¼±¤¬Çö¤¤¾õÂÖ¤Çµß½õ¤µ¤ì¡¢¿Í¡¹¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Åö»þ¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¼òÉÓ¤ä³¥¤ÎÊ´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ð¥±¥Ä¤¬¤¢¤ê¡¢¡È¶ËÃ¼¤ÊÁªÂò¡É¤ò»î¤ß¤¿²ÄÇ½À¤âÄóµ¯¤µ¤ì¤¿¡£
¸åÆü¡¢¥Ê¥à¡¦¥Ý¥É¥ó¤µ¤ó¤Ï¤È¤¢¤ëYouTube¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¡Ö¤¢¤È10Ê¬ÃÙ¤¯È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ê¥à¡¦¥Ý¥É¥ó¤µ¤ó¤Î½Ð´½¤ÏËÜÆü¡Ê11·î25Æü¡Ë12»þ¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ËäÁòÃÏ¤Ï¥½¥¦¥ë»ÔÎ©¾º²Ú±¡¤È¤Ê¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë