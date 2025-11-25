TWICE・ツウィ、デビュー10年で叶えた“故郷での初公演”！感動オフSHOTに反響殺到「台湾の誇り」【PHOTO】

TWICEのツウィが、故郷・台湾での“初公演”オフショットを公開した。

ツウィは11月24日、自身のインスタグラムを更新し、「私たちのためにしてくれたすべてのことに感謝します。家に帰れて本当に幸せです」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、舞台裏で撮影されたツウィの姿が収められている。「祝・コンサート成功」と書かれたメッセージが添えられたスタンド花の横で、幸せそうに微笑むツウィの様子が目を引く。

また、華奢な肩やデコルテがあらわになったステージ衣装を着たバックステージショットでは、圧巻のスタイルと美貌で見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは、「台湾の誇り」「10年間、あきらめずに頑張り続けてくれてありがとう」「輝いてる」「おめでとう」など、熱い反応が寄せられている。

（写真＝ツウィInstagram）

なお、ツウィが所属するTWICEは11月22日・23日（現地時間）に「TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR」台湾公演を開催。ツウィの故郷・台湾で、デビュー10年にして初めて実現した公演として大きな注目を集めた。

◇ツウィ プロフィール

1999年6月14日生まれ。台湾・台南市出身。本名はチョウ・ツウィ（周子瑜）。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。グループ最年少だが、最高身長（公称170cm）。ビジュアルメンバーとして知られ、アメリカの映画情報サイト『TC Candler』による「世界で最も美しい顔100人」では毎年のように上位にランクインしている。クールビューティーな印象だが、実は泣き虫の一面も。