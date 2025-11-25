「そっくりすぎる」と話題に！VERIVERY・ケヒョン＆カンミン、子どもと触れ合う優しい姿にファン悶絶

ボーイズグループVERIVERYが、12月1日のカムバックを前に人気ユーチューブコンテンツに出演し、注目を集めている。

【画像】VERIVERY・カンミンか？防犯カメラ映像が流出

メンバーのケヒョンとカンミンは、11月21日にユーチューブチャンネル「studioSLAM」に公開されたバラエティコンテンツ「コールミーベイビー」に出演し、明るいエネルギーと自然な相性の良さを発揮した。

SNSでは、同番組に出演している2023年生まれの2歳の男の子・イジン君とカンミンがそっくりだと話題になり「ドッペルゲンガーみたい」といった反応も寄せられるなど、注目を集めた。

番組でケヒョンとカンミンは、動物にエサをあげながらイジン君と仲良くなる時間を過ごし、共通点を探す場面では自然と場を和ませつつ優しい姿を見せた。さらにケヒョンがイジン君に「VERIVERY」という単語を教えるシーンでは、子どもに合わせて分かりやすく説明する姿が映し出され、コンテンツ全体に可愛らしい雰囲気が添えられた。

（写真＝YouTubeチャンネル「studioSLAM」）

ケヒョンとカンミンが息の合った様子を見せると、ファンの反応も一気に盛り上がった。公開後、SNSでは「赤ちゃんとのやり取りが可愛すぎる」「目線を合わせて接する姿が印象的だった」など、好意的なコメントが相次いだ。

VERIVERYはカムバックに向けて、ユーチューブコンテンツやファンミーティングを通じて多彩な魅力を発信し、活動の熱量を高めている。ソウル・香港・東京で開催されたファンミーティング「2025 VERIVERY FANMEETING Hello VERI Long Time」に続き、11月29日には、カンミンの上海単独ファンミーティング「2025 KANGMIN FANMEETING IN SHANGHAI 'Yoo Got Me 旻天·晴'」も予定されている。こうしたイベントを通じて、グローバルファンとの交流を着実に深めている。さらに、さまざまなユーチューブコンテンツにも継続的に出演し、ファンとの接点を広げながら存在感をさらに強めている。

なお、VERIVERYは12月1日に4thシングル『Lost and Found』で約2年7か月ぶりにカムバックする。韓国国内外で開催されたファンミーティングの成功と、多彩なオンラインコンテンツでの活発なコミュニケーションを通じて、新アルバムへの期待を一層高めている。

（記事提供＝OSEN）