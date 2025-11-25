º£Æü25Æü¤ÎÅì³¤¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î±«¡¡¶¯¤¤±«¤äÍîÍë¤ËÃí°Õ¡¡26Æü¤ÏÆüº¹¤·Ìá¤ë¤â²«º½ÈôÍè
Å·µ¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿3Ï¢µÙ¤«¤é°ìÅ¾¡¢º£Æü25Æü¤ÎÅì³¤ÃÏÊý¤Ï¡¢Îä¤¿¤¤±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü25ÆüÍ¼Êý¤«¤éÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢ÍîÍë¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¡¢¤Ò¤ç¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌÀÆü26Æü¤Ï¡¢Æüº¹¤·¤¬Ìá¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²«º½¤ÎÈôÍè¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
º£Æü25Æü¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê
º£Æü25Æü¡¢ÆüËÜ³¤¤äËÜ½£¤ÎÆî¤Î³¤¾å¤Ë¤ÏÄãµ¤°µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÅì¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Äãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¤Þ¤¿¡¢¾å¶õ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Åì³¤ÃÏÊý¤Ï¡¢Í¼Êý¤«¤éÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£Ìë(25Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤Î¸«ÄÌ¤·
º£Ìë(25Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê»ß¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ôÉì¸©¤òÃæ¿´¤Ë¡¢È¯Íë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¼Êý¤«¤éÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢ÍîÍë¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¡¢¤Ò¤ç¤¦¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤Î¶á¤Å¤¯Ãû¤·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·úÊªÆâ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Àµ¸á¸½ºß¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç10.8¡î¡¢´ôÉì¤Ç10.6¡î¡¢ÄÅ¤Ç11.6¡î¡¢ÀÅ²¬¤Ç13.3¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤«¤éµ¤²¹¤Ï¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤Ç»ÕÁö¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÆü24Æü¤Þ¤Ç¤ÎÃÈ¤«¤µ¤«¤é°ìÅ¾¡¢µ¤²¹¤¬µÞ¹ß²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü26Æü¤ÏÆüº¹¤·¤¬Ìá¤ë¤â²«º½¤¬ÈôÍè
ÌÀÆü26Æü¤Ï¡¢°ì»þÅª¤ËÀ¾¹âÅìÄã¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë´Ë¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ôÉì¸©¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤äÀã¤Î»Ä¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢°ú¤Â³¤¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤äÍîÍë¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸á¸å¤Ï¡¢¼¡Âè¤ËÀ²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ï¡¢Ä«¤«¤é¤è¤¯À²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü25Æü¤Î´¨¤µ¤«¤é°ìÅ¾¡¢ÌÀÆü26Æü¤ÏºÆ¤Óµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Ê¿ÌîÉô¤Ç18¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢Æüº¹¤·¤ÎÃÈ¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢ÌÀÆü26Æü¤Ï¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤Ë¤â²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¼Ö¤Ê¤É²°³°¤ÎÊª¤Ø¤Î²«º½¤ÎÉÕÃå¤ä·ò¹¯Èï³²¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²«º½¤¬ÂÎ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á
´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²«º½¤ÎÈôÍè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÆµÛ´ï¤ä½Û´Ä´ï¤Ë·¸¤ë¼À´µ¤Î¾É¾õ¤Î°²½¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ ²«º½¤ÎÈôÍè¤Ï¡¢ÌÜ¤äÉ¡¡¢ÈéÉæ¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤È¤Î´ØÏ¢¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¡¢·ëËì±ê¡¢É¡¿å¤ä¤¯¤·¤ã¤ß¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²«º½¤ÎÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¤Æü¤Û¤É¡¢¤½¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤¬È¯¾É¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ²«º½¤ÎÈôÍè¤È¡¢¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´ØÏ¢¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¤Èµ¤Æ»¤äÌÜ¡¢ÈéÉæ¾É¾õ¤Î°²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÓÃÂ©¤Ê¤É¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â²«º½¤ÎÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Û¤É³±¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ ²«º½¤ÎÈôÍè¤È½Û´Ä´ï¼À´µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ØÏ¢¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ²«º½¤ÎÈôÍè¤ÈµßµÞÈÂÁ÷¿ôÁý²Ã¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤Ç¤ÎÆþ±¡¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ç¤ÎÆþ±¡¡¢È¯¾É¤ÎÁý²Ã¤È¤Î´ØÏ¢¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤äÅüÇ¢ÉÂ¡¢ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂÅù¤Î´û±ýÎò¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢½Û´Ä´ï¼À´µ¤Ø¤Î±Æ¶Á¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£