【江ノ島盾子 15th Anniversary Ver.】 受注期間：11月25日～2026年2月11日 2027年2月 発売予定 価格：29,800円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「江ノ島盾子 15th Anniversary Ver.」を2027年2月に発売する。受注期間は2026年2月11日まで。価格は29,800円。

本製品は、スパイクチュンソフトのゲーム「ダンガンロンパ」シリーズ15周年を記念して、「江ノ島盾子」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

特徴的な重厚感のある塗りで質感を表現しており、歴代おしおきやモチーフの数々で構成された賑やかな台座もじっくり楽しめる。

「江ノ島盾子 15th Anniversary Ver.」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約280mm

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

