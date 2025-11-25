Image: Amazon

セールだと「面白い」が「欲しい」になる。

電源タップは横並びのバー型が一般的。でもそれじゃデッカいACアダプターがぶつかって、他が挿せないってのはあるあるです。

八方良しの電源タップ

8角形でアダプターが干渉しないのが、サンワダイレクトの｢700-TAP072｣シリーズ。コンセントが8個口＋USB-AとCが4個口で充電・給電し放題。でもコレ、レトロゲーム好きならピンと来る形なんですよね。

『ゼビウス』で何度も戦ったアレ

名作シューティング『ゼビウス』に登場する浮遊要塞アンドアジェネシスが、まさにこの形。もう公式がソレっぽい画像を作るくらい、そのまんまなんです。

懐ゲー好きならシルバー一択

形状的には全方向から挿せるので会議室向けかもしれませんが、個人でも持ってるだけでアガるならヨユーでアリ。カラバリは白と黒もありますが、やっぱり限定色のシルバーでキマりです。

気になるだけで流してしまいがちかもですが、ブラックフライデーで17％オフとお安くなっているので、このタイミングに撃ち落とすべしです。

