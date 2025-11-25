『ゼビウス』の浮遊要塞ソックリの8角形電源タップが17％オフ
電源タップは横並びのバー型が一般的。でもそれじゃデッカいACアダプターがぶつかって、他が挿せないってのはあるあるです。
八方良しの電源タップ
8角形でアダプターが干渉しないのが、サンワダイレクトの｢700-TAP072｣シリーズ。コンセントが8個口＋USB-AとCが4個口で充電・給電し放題。でもコレ、レトロゲーム好きならピンと来る形なんですよね。
『ゼビウス』で何度も戦ったアレ
名作シューティング『ゼビウス』に登場する浮遊要塞アンドアジェネシスが、まさにこの形。もう公式がソレっぽい画像を作るくらい、そのまんまなんです。
懐ゲー好きならシルバー一択
形状的には全方向から挿せるので会議室向けかもしれませんが、個人でも持ってるだけでアガるならヨユーでアリ。カラバリは白と黒もありますが、やっぱり限定色のシルバーでキマりです。
気になるだけで流してしまいがちかもですが、ブラックフライデーで17％オフとお安くなっているので、このタイミングに撃ち落とすべしです。
