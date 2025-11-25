中学受験指導スタジオキャンパス代表の矢野耕平さんは、衣食住は満ち足りていても、親が子どもに関心を持てない状態のことを「ネオ・ネグレクト（新しい育児放棄）」と定義し、「富裕層といわれる家庭であっても見られる現象である」と語ります。そこで今回は、矢野さんの著書『ネオ・ネグレクト 外注される子どもたち』から抜粋し、実際にあったネオ・ネグレクトの事例をご紹介します。

タワマン独特のコミュニティ

かつて、タワマンに入居するある女性と話していたときに冗談っぽく、「タワマンって世間のイメージとは全然違いますね。『縦に伸びている長屋』だと思ってください。内部の住人同士の交流は活発で、噂話なんて一気に広まりますよ」と言われた。

たとえば、コロナ禍で学校が休校を強いられているときなどは、「当番制」で互いの子どもたちをそのご家庭で預かることもあったという。

いまの日本に失われつつある「共同体」が、最先端の街で息を吹き返しているのだ。

しかしながら、このタワマン独特のこういうコミュニティに属すことができないと、途端に「孤立」するリスクが高くなるという。

一棟のタワマンに数百〜数千戸が入居しているが、その堅牢な構造のせいで、互いの生活音などまったく聞こえない。さらに、どこで何をしているのかが可視化されづらい環境ゆえ、人間関係の基盤が早期に構築できないと、まったくの「他人」になるのだという。

東京湾岸地域にある一棟のタワマンの自治会の運営に携わる男性は語る。

「わたしのマンションでも子育て世代の中には孤立している人たちが確かにいます。そこで、自治会がその人たちにどうアプローチをするかということを結構考えて、いろいろな試みを講じてきました。でも、そういう人たちにとって、良かれと用意した場が何だか面倒くさい、鬱陶しいもののように捉えられる傾向が強かったなんてことがありました。ですから、なかなか上手くいかない。この点は難しいですよね」

タワマン内で「子ども食堂」を始めた

ある女性はタワマンに隣接するスーパーマーケットで、小さな子どもたちがばらばらにお弁当類を購入している様子を見たという。

この点が気になった女性が同じタワマンの住民たちの何人かにヒアリングすると、両親共働きで家をほとんど不在にしていて、たった一人、家でテレビを見ながら夕食をとっている子どもたちが予想以上に大勢いることを知ったという。そして、彼ら彼女らの中には、普段家族間の付き合いが皆無で、友人たちとの付き合いも希薄な子どもたちが何人も含まれていることを女性は突き止めた。

これはよくないと考えた女性は早速行動した。タワマン内にある共有スペースを使用して「子ども食堂」を始めたのだ。

従来の「子ども食堂」は、貧困家庭に育つ子どもたちの支援的な場として機能しているが、この場合はもちろんそうではない。あくまでも周囲とのコミュニケーションがほとんどない孤立した子どもたちを一堂に集めて「食卓」を囲めば、タワマンで構築された人的つながりの中にその子どもたちを新たに迎え入れることができる。つまり、この子ども食堂をきっかけにして、彼ら彼女らを仲間に引き込むことを主たる目的にしたのである。

完全に失敗に終わった

ところが、である。

この「子ども食堂」の試みは完全に失敗に終わったと女性は語る。



「夕食のときに誰とも顔を合わさず、子どもが一人で黙々と食べている光景を想像すると何だか寂しいじゃないですか。そう思って子ども食堂をスタートさせたのです。

でも、わたしがターゲットにする子どもたち、来てほしいと思っている子たちは誰も顔を出さないのです。子ども食堂のお知らせは確実に伝わっているはずなのに……。そこに来るのは、普段からつながっているご家庭の子どもたちばかり」

ある「真実」に気づいてしまった

そして、女性はある「真実」に気づいてしまい愕然とし、同時に虚しさを覚えたという。

「わたしが当初ターゲットにした子どもたちは、そもそも一人きりで夕食をとることに慣れきっていて、それを別に寂しいとは微塵も感じていない。むしろ動画を見ながら自由にしていられる時間を手に入れているのかもしれない……そういうことに気づいてしまったのですよ」

この話でわたしが再確認させられたのは、ネオ・ネグレクトとはそれを受けている当人も、それと自覚しづらい性質を持つ点である。

※本稿は、『ネオ・ネグレクト 外注される子どもたち』（祥伝社）の一部を再編集したものです。