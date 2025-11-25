大泉洋さん主演、野木亜紀子さん脚本のドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系、火曜午後９時〜）の第6話が11月25日に放送される。

【写真】文太は市松と話をすることに…

会社をクビになり、人生詰んだサラリーマン、文太（大泉洋）。ある日、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救うことに。彼に課された不条理で不可解なルールは“人を愛してはならない”ということ。ちょっとだけエスパーな人たちが繰り広げるSFラブロマンスの行方は――。

文太と暮らすことになる“仮初の妻”に宮崎あおいさん（「崎」は正しくはたつさき）、文太のエスパー仲間に、ディーン・フジオカさん、高畑淳子さん、宇野祥平さん。文太たちに接近する謎の大学生に北村匠海さん。ちょっとだけエスパーを生み出した会社社長に岡田将生さん。

主題歌はこっちのけんとの『わたくしごと』

＊以下、11月25日放送回のネタバレを含みます。

第6話あらすじ

文太（大泉洋）らBit5の前に現れた敵-Villain-の正体は、市松（北村匠海）、そして桜介（ディーン・フジオカ）の息子・紫苑（新原泰佑）、謎の女・久条（向里祐香）だった…！

彼らも“ちょっとだけエスパー”であり、更に「文太たちのミッションのせいで、１０００万人が死ぬ」と糾弾する。

「ノナマーレ」の社長・兆（岡田将生）からは「ミッションで、１万人を救ってください」と言われていただけに、何を信じればよいか、動揺する文太。

文太たちは、その真意を確かめるため、市松たちYoung３を呼び出し、話し合いの場を設けることに。

兆は四季を呼び出し…

一方、四季（宮崎あおい）がEカプセルを飲んで《吹っ飛ばし系エスパー》になってしまったことを知った兆は、直接、四季をノナマーレに呼び出す。

たびたび見ていた“ぶんちゃんが死ぬ悪夢”の文太の顔が、兆に見えるという異変が起こり始めた四季は、初対面の兆に問いかける。「私、兆さんに会ったことありますか―？」



（『ちょっとだけエスパー』／(c)テレビ朝日）

世界を救っているのは、僕らのはず――そう思っていた。

正義はどちらに―？

そして「兆」の正体とは？