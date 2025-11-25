岡山天音さん主演のＮＨＫ夜ドラ『ひらやすみ』（総合月〜木、午後10時45分〜）の第14回が11月25日、放送される。原作は真造圭伍さんによる同名人気漫画。



岡山天音さん演じるヒロトは29歳、元俳優でお気楽な自由人だ。近所のおばあちゃんから譲り受けた東京・阿佐ヶ谷の平屋で、いとこのなつみ（森七菜さん）と２人暮らしを始める――。

【写真】ヒデキが妻と子どもを連れてきて…

ヒロトと顔見知りになる不動産会社の立花よもぎを吉岡里帆さん、ヒロトの親友・野口ヒデキを吉村界人さんが演じる。

脚本は米内山陽子さん、語りは小林聡美さん。



＊以下11月25日放送回のネタバレを含みます。

第14回あらすじ

ワクワクしながら、ばーちゃん（根岸季衣）との思い出のカツサンドを用意するヒロト（岡山天音）。

なぜなら今日はヒデキ（吉村界人）が、妻のサキ（蓮佛美沙子）と共に赤ちゃんを連れて平屋にやってくる日なのだ。

縁側でカツサンドを囲んで休日を楽しむみんな。赤ちゃんが苦手だったなつみ（森七菜）も、実際の赤ちゃんを前に興味が募る。

不器用ながらに育児を頑張ろうとするヒデキを見てヒロトは…。