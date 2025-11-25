【MOMOREIコスメが誕生】表参道で“ときめき”体験できる記念イベント開催

韓国発の大人気キャラクター「MOMOREI（モモレイ）」から、毎日のメイクを可愛く彩る新コスメシリーズが登場。ローンチを記念したイベント「MOMOREI COSMETICS - I Really Like You-」が、表参道のLINDA Galleryで開催されています。レトロコミック風の世界観に包まれながら、全11アイテムのタッチアップやフォトジェニック空間を楽しめる特別なイベントです♡

可愛い×実用性を両立したMOMOREIコスメ



11月19日より全国のドン・キホーテ、MEGAドン・キホーテで順次発売される「MOMOREI COSMETICS」。

レトロコミック風のパステルパッケージが目を惹くリップ、チーク、アイシャドウなど全11アイテムがラインナップしています。

デートにも仕事にも使いやすいカラーが揃い、日常のメイクに“ちょっとした幸せ”をプラス。

タッチアップでは、人気のリップ《01リココーラル》や《03モモレイベリー》、香りが魅力のリップバーム《01リコフルーツ》《02ピンコローズ》も試せるのが嬉しいポイントです。

イベント限定のフォト空間＆展示に注目



表参道で開催中のリリースイベントでは、ブランドの世界観を360°で味わえるフォトジェニック空間が広がります。

キャラクターとコスメが並ぶ展示のほか、目の前でアイテムを試せるタッチアップカウンターも設置。

写真を撮りたくなるフォトスポットや、会場限定ノベルティの配布もあり、ファンにとっては“宝箱”のような時間が過ごせます♪

開催は11月20日（木）～23日（日）14:00～18:00。会場は東京都渋谷区神宮前5-3-13 LINDA Gallery1Fです。

スペシャルゲストが語る推しアイテム



初日には、シンガーソングライターのGyubin（ギュビン）さんと、美容起業家の福井仁美さんが登場。

リップではナチュラルな《01リココーラル》、キュートな《03モモレイベリー》が推しとして紹介されました。

さらに、涙袋にも使えるアイシャドウ《02ピーチピンコ》や《01ストロベリーリコ》、ひと塗りで華やかに仕上がる《リップ＆ハイライト》も好評。

つけまつげ《01リコアイ》《02ピンコアイ》は、自然な仕上がりと軽いつけ心地が魅力と語られました。

イベントで“好き”がもっと広がる時間を

表参道で開催されている「MOMOREI COSMETICS - I Really Like You-」は、可愛いキャラクターの世界観と本格コスメを一度に楽しめる特別なイベント。

推しアイテムを試したり、写真に残したり、訪れるたびに“好き”が広がる仕掛けがたくさん詰まっています。11月23日までの期間限定開催なので、気になる方は早めの来場がおすすめ♡