空気が乾燥する冬は、知らず知らずのうちに肌の潤いが奪われやすい季節。そんなときこそ見直すべきなのが、日々繰り返す基本のスキンケアです。洗う、与える、両方のお手入れを丁寧に行い、みずみずしい肌を取り戻して （撮影：山口恵史 取材・文・構成：入江信子）

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

潤いを逃さず落とす

乾燥対策というと、与えるケアを思い浮かべる人が多いですが、「生まれ変わりが遅い大人の肌は余分な角質が溜まりやすく、潤いが浸透しにくい状態になっています。大事なのは、負担をかけず汚れを落とし、潤う土台をつくること。潤いを守る洗顔料を選び、しっかり立てた泡を肌に転がすようにして、汚れを吸着させます。週1〜2回はクレイを使って、洗顔では取りきれない角質を落として」と、瀬戸口さんは話します。

【クレイ】

１：モイスチャー ミネラル マスク 100g ￥8,360／メム

希少な鉱石由来のKIYOHクレイを使用。なめらかに伸び、汚れを吸い取り浄化しながら潤いをチャージし、くすみ、毛穴開き、肌あれ、バリア機能の低下を一気にケア。

２：スイサイ ビューティクリア ペーストウォッシュ 120g￥1,430（編集部調べ）／カネボウ化粧品

酵素と毛穴より小さなミクロクレイをそれぞれ2種配合。低温で練り上げる処方で肌あたりがよく、洗うたびしっとりすべすべに。

【洗顔料】

３：ラ ムース 150mL ￥8,470／シャネル

あっという間にシルキーでキメ細かい泡が立ち、摩擦レスに洗浄。すっきり感と保湿を両立した洗い上がりに。セラミドなどの作用で肌のバリア機能や常在菌の状態も整える。

４：トランシーノ薬用クリアウォッシュEX 〈医薬部外品〉 100g ￥1,980（編集部調べ）／第一三共ヘルスケア

弾力のある泡が肌に密着して、汚れを吸着し、潤いを残しながらオフ。毛穴の開きを目立たなくして、冴えた肌へ誘う。

５：キュレル 潤浸保湿 泡ジェル洗顔料〈 医薬部外品〉 200g ￥ 2,090（編集部調べ）／花王

押すと泡が出てくる、化粧水成分100％の洗顔料。炭酸泡で皮脂汚れを落とし、くすみを払拭。肌のセラミドを守り、潤いもキープ。

肌を水分で満たす

「肌が健やかであれば、本来備わっている天然保湿因子が潤いを保ってくれます。けれど、加齢に伴って減っていくため、化粧水で補う必要があるのです」（瀬戸口さん。以下同）

水分を与え、キメを整えることが化粧水を使う主な目的ですが、肌の明るさ、柔軟性のアップにも不可欠なケア。「手のひらに取り、肌に押し込むようにつけると、なじみがよくなります。500円玉1枚程度の量を2回に分けてつけましょう」。

１：ユース パワー エッセンスローション150mL ￥16,500／コスメデコルテ

ぐんぐん吸い込まれて、潤った状態に。肌の老化細胞の増加を防いで、水分量、なめらかさ、弾力、シワにマルチに働きかけ、肌質まで向上。

２：リフト モイスト ローション しっとりタイプ ba〈医薬部外品〉 170mL￥3,410／エリクシール

潤いで満たされるのはもちろん、キュッと引き締まる感覚が癖になる。丈夫で質のいいコラーゲンを育て、エイジングに対抗する。

３：エスト ザ ローション EX T〈 医薬部外品〉140mL ￥6,930／エスト

乾いて干からび、「ミイラ化」した肌細胞に働きかける化粧水。貯水量を高め、逃さず、細胞の骨格を補強し、潤う肌を育成する。瞬時にしみ込む感触も爽快。

４：ローションエサンシエルA 170mL ￥14,300／クレ・ド・ポー ボーテ

肌の潤い成分の構成要素・アミノ酸を多く含む米麹をつくり、活用。独自の技術でしっかり浸透させ、乾燥ダメージからガード。しなやかなハリのある肌へ。

５：タカミローション II100mL ￥4,070／タカミ

肌表面のみならず、深い部分の組織にもアプローチ。加齢で硬くなった角質を柔軟化して、内部の潤いの循環を促す。とろみがほどけて、肌に即なじむ使用感も心地いい。

※記事内の商品価格はすべて税込です