タレントの矢沢心さんは11月25日、自身のInstagramを更新。夫の魔裟斗さんと食事に行ったことを報告し、プライベートショットを公開しました。（サムネイル画像出典：矢沢心さん公式Instagramより）

タレントの矢沢心さんは11月25日、自身のInstagramを更新。夫でタレントの魔裟斗さんと食事に行ったことを報告し、プライベートショットを公開しています。ファンからは称賛の声が集まりました。

【写真】矢沢心の美脚生かしたミニ丈コーデ

「憧れのご夫婦です」

矢沢さんは「最近のあれこれ　いい夫婦の日を前に　サプライズで用意してくれた花に感動」とつづり、15枚の写真を掲載。1枚目は、シャンパングラスを持った魔裟斗さんと花束を抱えた矢沢さんの夫婦ショットです。矢沢さんはミニ丈のボトムスをはき、しなやかな脚をのぞかせています。

さらに矢沢さんは、魔裟斗さんや友人夫婦らとフレンチレストランの「アポテオーズ（apotheose）」に行ったようで、「料理と相性の良いワインをペアリングしていただき　全て美味しくいただきました」とコメントしています。最後は「仕事への向き合い方　家族への向き合い方　尊敬しています。いつも有難う」と感謝の言葉で締めくくりました。

この投稿にファンから、「素敵夫婦すぎるってー」「お手本にしたいくらい素敵な女性でありママさんです」「大好きご夫婦です」「心ちゃん　可愛い過ぎ」「憧れのご夫婦です」との声が寄せられています。

武尊さん＆川口葵さん夫婦とも

矢沢さんは10月1日に更新したInstagramで、魔裟斗さん、キックボクサーの武尊さん、その妻で俳優の川口葵さんとバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演したことを報告しました。矢沢さんは番組について、「夫婦で挑戦したゲーム楽しかったです　現役時代の話やいまの私たちの話をさせていただきました」と語っています。2025年で結婚19年目を迎えた矢沢さん＆魔裟斗さんですが、これからも仲良く過ごしてほしいですね。
(文:勝野 里砂)