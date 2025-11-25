好き＆行ってみたい「静岡県の商店街・市場」ランキング！ 2位「熱海駅前平和通り商店街」を抑えた1位は？
秋の深まりとともに、冷たい風が心地よさを運んでくるようになりました。 地元の人々の温かい活気を感じられる「商店街・市場」を訪れてみませんか？ All About ニュース編集部は11月11日、全国20〜70代の男女250人を対象に「商店街・市場」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「静岡県の商店街・市場」を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「テレビで特集されてるのを見て行ってみたいと思った。美味しいものが食べたいです」（30代女性／兵庫県）、「あわび串などの魚介類や熱海プリン・フルーツサンドなど魅力的なお店がたくさんある」（60代女性／静岡県）、「駅近で必ず立ち寄りたい商店街。お土産も豊富で食べ歩きもできて好きです」（40代女性／群馬県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「新鮮な海の幸を味わえるので。海鮮丼が食べたい！」（20代女性／愛知県）、「社会人時代に会社の人たちと行った思い出。そこで食べる魚の新鮮さに感動した」（50代女性／大阪府）、「知人が行ってお土産を買ってきてくれて、美味しかったから」（40代女性／埼玉県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者： 坂上 恵All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：熱海駅前平和通り商店街（熱海市）／73票2位は「熱海駅前平和通り商店街（熱海市）」でした。熱海駅を出てすぐの場所にある「熱海駅前平和通り商店街」は、観光客に人気の商店街。温泉街ならではの土産物店や飲食店が並び、温泉まんじゅうや海産物の干物など、地元の名物グルメを楽しめます。アーケードがあるため、天候に左右されず散策できるのも魅力です。
1位：焼津さかなセンター（焼津市）／89票1位は「焼津さかなセンター（焼津市）」でした。焼津市にある「焼津さかなセンター」は、海の幸が豊富に揃う全国的にも有名な市場。地元焼津港で水揚げされた新鮮なマグロやカツオをはじめ、干物や珍味、寿司などが楽しめるグルメスポットです。広々とした施設内には約70店もの専門店が軒を連ね、週末は観光客で賑わいます。
