美容の世界は日進月歩。若い頃に覚えたスキンケアやメイク法などを、何十年も変えずに続けていてはもったいない。大人ならではの美容法を見直してみませんか（イラスト：なめきみほ）

Q. アラは隠したいけれど、厚塗りはイヤ。つやも欲しい。ベースメイクは何を使うべき？

きれいになるためにしているのに、逆効果になっている――。そんな悲しいことが、ときどきベースメイクで起こっています。

シミやくすみを隠したい、明るい肌になりたい、と思うあまり、つい塗りすぎてしまったり、厚塗りするつもりはないのにそう見えてしまうことが、大人の肌ではよく起こるのです。

その原因は、ファンデーションやフェイスパウダーの浮き。肌が乾燥してキメが乱れていたり、そもそも選んでいるものが白すぎたりすると、肌にしっくりなじまず、物理的にも視覚的にも〈メイクをしてます〉感が強調され、残念な印象に。私たちがもっとも避けたい〈オバ肌〉仕上がりになってしまうのです。

大人がベースメイクをする際、とくに重要なのは〈密着感〉です。肌と一体化するようになじんでいれば、「肌そのものがきれい」と見紛うような印象になるからです。

そのためには、カバー力を求めすぎないこと。ほどよい透明感があるものを選べば、多少白めのものを選んでもなじみやすく、時代遅れな印象になりません。

基本的にファンデーション類は、顔料や板状の粉体が多いほうがカバー力が高いのですが、その分、厚塗りっぽくなり、時間が経つと肌が乾燥してシワが目立つというデメリットがあります。

〈肌色をした保湿クリーム〉のようなテクスチャーのものが、大人にはおすすめ。色みをカバーする力が物足りないと感じるかもしれませんが、そのほうが確実に、肌の質感をつややかに整えることができます。

もし、気になるところがあったら、コンシーラーを使って〈点〉で隠せばいいのです。薄膜タイプのコンシーラーなら、見た目の印象をもっとも左右する目の下から頬の前側の三角ゾーンに、広く伸ばすのも効果的。顔全体は薄く、悩める部分はしっかり、とメリハリをつけるのが賢い方法です。

仕上げのフェイスパウダーも、できるだけ細かい粒子で透明感のあるものを選んで。保湿成分をコーティングしたものなら、午後になっても肌が乾燥しません。

案外、他人は細かい部分を見ていないものです。小さなシミより、顔全体のつややイキイキ感のほうが、その人の印象を左右します。アラを隠す、というネガティブな気持ちより、明るいつや肌を演出するというポジティブな気持ちでメイクをしましょう。

ベースメイク選びに迷ったら、まずこの4つをチェック

下地もパウダーも不要。

メイクをしながらスキンケアもできて、肌そのものがきれいに

●SUQQU スキンケア クリーム ティント SPF38･PA++ 全3色 各40g 8,250円／SUQQU

まさに〈保湿クリーム生まれのファンデーション〉。下地なしでも、乾燥ぎみの肌にも、しっとりピタッとフィットし、塗っていることを忘れさせるような自然さ。パウダーも不要ですが、気になるシミやクマをコンシーラーでカバーし、パウダーを軽くつければ、どんな外出にも対応できる完璧な仕上がりに

まるっと薄膜で包み込んで密着。リフトアップしたような印象に

●エクシアアンテリサンス リフトエマルジョン〈ファンデーション〉SPF30･PA+++ 全6色 各10g 14,300円（レフィル 11,000円、マット付ケース 3,300円）／アルビオン

ひと塗りでつるんとした薄膜で肌を包み込むような使用感の、つやとハリが生まれる固形エマルジョンタイプ。肌との一体感が素晴らしく、頬の位置が高くなったような仕上がりに

きめ細かな保湿パウダーによるしっとり感と透明感に感動！

●SHISEIDO エッセンス スキンセッティング パウダー 全3色（限定1色） 各7g 5,500円／SHISEIDO

超微粒子パウダーの一粒一粒を保湿成分のヒアルロン酸GLとナイアシンアミドでコーティング。粉っぽさがまったくなく、しっとり軽やかなつけ心地なのに、毛穴やキメ、シワなどの凹凸をぼかして目立たなくしてくれるのが嬉しい

厚ぼったくならず、すばやくパッと肌トラブルを隠す

《目くらまし》コンシーラー

●ディセンシア ハイカバーフィット コンシーラー〈敏感肌用コンシーラー〉12g 3,300円／ディセンシア

コンシーラーとは思えない滑らかな伸びとしなやかな薄膜。ピンポイントで隠したいシミだけでなく、クマ、赤み、毛穴など広範囲の悩みに塗っても厚ぼったくならず、自然なつやのある仕上がりに

※記事内の商品価格はすべて税込です