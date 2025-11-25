ハーバード・ビジネススクールが行った調査によると、就職・転職の７割は「視野狭窄」が原因で失敗するのだそうです。サイエンスジャーナリストの鈴木祐さんは、「『好きなことを仕事にしよう』『給料の高い仕事を選ぼう』といった一般的なアドバイスは、実は科学的根拠に乏しく、むしろ不幸につながる可能性がある」と語り、研究データに基づいた科学的な適職選びを勧めています。そこで今回は、鈴木さんの著書『新版 科学的な適職』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

【書影】10万本の科学論文と600人の専門家インタビューから生まれた、適職探しの決定版。鈴木祐『新版 科学的な適職』

* * * * * * *

なぜ私たちはキャリア選びに失敗するのか

キャリアの後悔は人生の後悔

「なんでもっと良い仕事を探さなかったのだろう……」

「あんな職場はすぐに辞めるべきだった……」

どちらも転職に失敗した社会人が吐いた嘆きの声のようですが、実はこれらの言葉は、すべて１００歳近い老人たちが漏らしたものです。２０１２年にコーネル大学が１５００人の老人に「人生でもっとも後悔したことは？」と尋ねたところ、一番多かったのはキャリア選択への未練の言葉でした。［1］

類似の研究は世界中で行われており、およそどの地域でも似たような結果が出ます。特に日本の場合は「仕事を第一にしすぎた」や「働きすぎてプライベートをなくした」といった答えを返す老人が多く、仕事と生き方が密接に結びついた日本人の国民性がうかがえるでしょう。

その他にも「友人を大事にしなかった」や「時間を大切にしなかった」「自分の感情を偽って行動した」などの言葉が目につきましたが、いずれも仕事選びへの後悔の数にはおよびません。

昇進に目がくらんで同僚から嫌われた、長時間労働で体を壊した、苦しい仕事から逃げてしまった……。

老人たちの多くは、人生の終盤になってもなお、自らのキャリア選択を悔み続けていたのです。

当然ながら、現役世代においてもキャリア選びの悩みは尽きません。36万5000人を対象にした厚労省の調査では、入社から３年以内に会社を辞めた人間の割合は大卒でも約30％超。これが前向きな離職なら問題はありませんが、属性別のデータを見ると「思っていた仕事と実際の内容が違う」が離職動機のトップに入っており、やはり適職選びに失敗したケースが多数を占めています。

さらに、欧米やアジア圏での約２万件の調査によれば、ヘッドハンティングによって他社の管理職や総合職に転じた採用者のうち４割は１年半以内にクビになるか、自分の適応性のなさに気づいて自らポストを辞していました。

どうして私たちは、ここまでキャリア選びが苦手なのでしょうか？ 自分の将来を左右する一大事に対して、なぜ高い確率で誤った判断を下してしまうのでしょうか？

1. Karl Pillemer (2012)30 Lessons for Living: Tried and True Advice from the Wisest Americans

就職・転職の失敗の７割が「視野狭窄」

その根本的な“原因”について考えるために、ハーバードビジネススクールが行った調査を見てみましょう。［2］

この研究は、日本をふくむ世界40カ国のヘッドハンターや人事部門の責任者１０００人超にインタビューを行ったもので、過去にたずさわった転職の実例をピックアップした上で、働く場所を変えたことによって以前と同じパフォーマンスを発揮できなくなったり、人生の満足度が下がってしまったりした人に共通する要素を抜き出しました。要するに、良い仕事を見つけられずに後悔した人たちの共通項を調べたわけです。

その結果をひとことでまとめれば、次のようになります。

＊就職と転職の失敗は、およそ７割が「視野狭窄」によって引き起こされる

「視野狭窄」とは、ものごとの一面にしか注目できなくなり、その他の可能性をまったく考えられない状態を意味します。

一例を挙げれば、調査のなかでもっとも多かった失敗は「下調べをしっかりしなかった」というものでした。

普通に考えれば、キャリア選択の場面では徹底的なリサーチを行うのが当たり前の話。もし友人から「直感で転職先を選んだ」などと言われたら、誰もが「もっと下調べをしなさい」とアドバイスするでしょう。

が、いざ自分のことになると、なぜか私たちは十分なリサーチを怠りやすくなります。

ヘッドハンターたちの証言によれば、転職先の企業に「業績はどのように査定していますか？」や「仕事の裁量権はどれぐらい確保されていますか？」といった質問をぶつけた人はかなりの少数派だったとか。

彼らが「もはや十分な情報を手に入れた」と判断したのか、はたまた「もう自分の進路は間違いない」と思い込んでしまったのかは定かではないものの、どうやら多くの人は、「適職選び」という人生の一大事においても、意外なほど広い視野を維持できない傾向があるようです。

2.Groysberg, Boris, and Robin Abrahams. (2010)Five Ways to Bungle a Job Change.

視野狭窄はどんな優秀な人間にも起きる

ハーバード・ビジネススクールの研究チームは、他にも視野狭窄の定番パターンを３つ挙げています。

＊お金に釣られる

給料アップにひかれて転職を決めて、それだけしか考えられなくなるケース。収入が増えたのはいいが、前職でつちかったコネを失うパターンがよく見られる。



（写真提供：Photo AC）

＊「逃げ」で職を決める

現在の仕事に不満が募り、「将来のために」ではなく逃避で職を転々とするケース。いまの会社を改善する可能性には思いがいたらないため、最終的に収入も下がることが多くなる。

＊自信がありすぎる、またはなさすぎる

自己評価がやたらと高いせいで「私はどのような会社でもやっていける」や「いまの会社には問題がある」などと断定してしまい、実は自分のほうに問題がある可能性や現状のありがたみに思いが行かないケース。または、逆に自信がなさすぎるせいで、「あんな会社は自分に向かない」と決めつけて、より良い可能性から自らを遠ざけるケースも定番。

いずれのパターンにせよ、仕事探しの一部のポイントにしか目が向かず、さまざまな選択肢が頭から抜け落ちています。脳内が黒か白かの二択だけになり、もっと良い可能性を考えられない状態です。

どれだけ頭が良い人でも避けられない問題

視野狭窄のせいで選択を間違える現象はあらゆるシチュエーションに存在し、この問題は、どれだけ頭が良い人でも避けられません。

オハイオ州立大学が一流企業で働くCEOやCOOを調べた研究では、彼らが行ったさまざまな選択を１６８件ほど集め、「新たなビジネスモデルを採用すべきかどうか？」や「他の企業から優秀な人材を引き抜くか？」といった意思決定が成功に終わったかどうかをチェックしました。［3］

その結果は驚くべきものでした。意思決定の際に3つ以上の選択肢を吟味したビジネスパーソンは29％だけで、たいていは「優秀な人材を引き抜くか引き抜かないか」や「あらたなデザインを採用するか採用しないか」といった二択でしかものごとを考えていなかったのです。

当然、そんな雑な選択がうまくいくはずもありません。データによれば、二択だけで意思決定をした場合の失敗率は52％なのに対し、3つ以上の選択肢を用意した場合の失敗率は32％まで下がっています。

これらの調査から私たちが得られる教訓は、とてもシンプルです。

＊私たちは、仕事選びについてもっと徹底的に考え抜くべきである

なんとも平凡な結論のようですが、すでに見たとおり、多くの人は職業選択の場面ですら驚くほど視野が狭くなります。

3.Paul C. Nutt (1993)The Identification of Solution Ideas During Organizational Decision

※本稿は、『新版 科学的な適職』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。